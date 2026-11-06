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Пятница 6 ноября

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Азиза вскрыла всю правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой: Как ты будешь с этим жить?

Азиза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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За кулисами рейтинговых телешоу нередко кипят тяжелые обиды, о которых широкая публика узнает лишь спустя годы и при трагических обстоятельствах.

После гибели Сергея Соседова в Якутии коллеги по телевизионному цеху выражали скорбь и делились теплыми воспоминаниями. Одной из первых высказалась Лера Кудрявцева: ведущая уверяла подписчиков, что их постоянные стычки в кадре были лишь частью рабочего процесса, а за пределами студии между ними царили мир, взаимопонимание и взаимное уважение. Однако выступление певицы Азизы в эфире программы Андрея Малахова показало эту историю совсем с другого ракурса, без привычного глянца.

Певица дала понять, что за экранным образом экранного согласия скрывался затяжной профессиональный конфликт, который Соседов так и не сумел простить коллеге. Поводом для разлада стал финал одного из сезонов популярного проекта "Суперстар". Азиза на протяжении всех выпусков шла в лидерах, и зрители ждали ее победы. Однако оценки Леры Кудрявцевой полностью изменили расклад: ведущая отдала высшие баллы Ксении Георгиади, оставив фаворитку без кубка.

Для Сергея Соседова, который всегда принципиально подходил к вокалу и технике исполнения, такой судейский ход стал ударом. Он возмущался прямо во время записи программы, но настоящий разговор на повышенных тонах случился уже после съемок — на закрытом банкете, где присутствовали только участники и члены жюри.

В беседе с Малаховым Азиза вспомнила, как критик подошел к ней в тот вечер. По ее словам, Сергей Васильевич был искренне расстроен и не скрывал раздражения из-за чужих оценок.

"Все, что произошло в финале, было неожиданно. Но я не подозревала, что это будет таким ударом по профессионализму Соседова. Он не мог смириться с неожиданным поворотом этого финала. Когда был банкет, мы разговорились. Сережа сказал тогда: "Аза, а как ты будешь с этим жить? Ведь я не забуду этого!" Он сокрушался, говорил, что нельзя непрофессионалов сажать в такие шоу", — рассказала певица в студии.

Соседов категорически не принимал судейство людей без профильного образования. Он считал абсурдом ситуацию, когда человек без диплома и вокального опыта выставляет оценки признанным артистам с многолетним стажем. Для критика поступок Кудрявцевой был не просто другим взглядом на творчество, а проявлением профнепригодности. То, что сама Лера списывала на сценарий и эмоции, для Сергея оставалось вопросом профессиональной чести.

Несмотря на тяжелый разговор, продюсерские контракты вынуждали их работать вместе и дальше. В новых сезонах и других проектах они продолжали сидеть рядом, обмениваться колкостями и делать вид, что инцидент исчерпан. Но близкие к критику люди знали: этот случай оставил глубокий след. Соседов просто научился держать рабочую дистанцию, предпочитая не устраивать открытых скандалов ради продолжения съемок.

Жизнь журналиста оборвалась в конце сентября в якутском городе Нерюнгри, куда он приехал судить местный конкурс красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Поднимаясь по гостиничной лестнице, критик оступился, упал и получил перелом свода черепа с массивным кровоизлиянием в мозг. Врачи местной больницы экстренно прооперировали пациента, но спасти его не удалось: 23 сентября Соседов скончался в реанимации.

Сегодня, когда эмоции после трагедии немного улеглись, слова Азизы прозвучали отрезвляюще. Они показали изнанку телевизионной дружбы, в которой за улыбками и вежливыми соболезнованиями часто прячутся старые обиды.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2026, 10:52
Азиза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Россия 1 / шоу "Малахов"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады

Фото: Youtube / Прямой эфир Москва 24
Фото: Youtube / Прямой эфир Москва 24
Фото: Youtube / Прямой эфир Москва 24
Фото: Youtube / Прямой эфир Москва 24

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