Тяжелая правда о последних минутах жизни известного музыкального критика дошла до его главной женщины, заставив пожилую мать искать ответы на самые страшные вопросы.

С момента трагической гибели 58-летнего Сергея Соседова прошло уже несколько месяцев, но боль утраты в семье не утихает ни на секунду. Престарелая мать журналиста Антонина Петровна долгое время не находила в себе сил включать телевизор и смотреть шоу, где имя ее младшего сына склоняли на все лады. Сердце матери разрывалось от отчаяния, и лишь спустя недели она впервые решилась взглянуть на экраны. Родственники показали ей запись с камер видеонаблюдения из отеля в якутском Нерюнгри — ту самую, что облетела всю страну после выхода в эфир федерального ток-шоу.

На этих кадрах запечатлен роковой день 23 сентября, когда критик поднимался по лестнице в свой номер и рухнул вниз, получив травмы, несовместимые с жизнью. Внимательно изучая видеохронику, Антонина Петровна обратила внимание на деталь, которую до нее подмечали лишь немногие эксперты. По словам убитой горем женщины, в поведении сына на лестнице было нечто тревожное и неестественное. При жизни Сергей всегда отличался быстрым, стремительным шагом, но в тот роковой день он буквально еле передвигал ноги.

"Скорее всего, он потерял сознание, потому что так, плашмя, не падают..." — срывающимся голосом поделилась своими выводами мать погибшего.

При этом Антонина Петровна подчеркивает, что не берется делать окончательных выводов и обвинять кого-либо, так как точная причина потери координации до сих пор остается загадкой. Однако у семьи есть веские основания полагать, что здоровье критика дало сбой прямо на ходу. Известно, что Сергей Соседов при жизни страдал от проблем с сердечно-сосудистой системой: у него нередко случались резкие перепады артериального давления, причем показатели могли стремительно падать до критических отметок. Медики не исключают, что на ступенях у журналиста мог случиться внезапный инсульт, сильнейший обморок или иное острое состояние, лишившее его возможности сгруппироваться при падении.

Официальное медицинское свидетельство о смерти, которое наконец доставили родным в Москву, лишь констатирует фатальные последствия этого падения. В документе значатся три страшных пункта: перелом свода черепа, субдуральное кровоизлияние и само падение с лестницы, ставшее отправной точкой трагедии.