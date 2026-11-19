Новости о здоровье Лерчек все чаще занимают первые строчки новостных лент.



Диагноз Валерии Чекалиной — рак желудка четвертой стадии — прозвучал как гром среди ясного неба. Стандартные протоколы лечения, включая курсы химиотерапии, к сожалению, не дали результата: болезнь продолжает прогрессировать, а метастазы распространяются по организму. Именно поэтому следующим шагом для блогерши стала поездка в Китай. Как объяснил лечащий врач Лерчек доктор Абакумов, выбор пал на передовую CAR-T-терапию. Данный метод при данном виде онкологии начали первыми в мире применять именно в китайских клиниках.

Суть методики заключается в генной модификации собственного иммунитета пациента. У больного берут кровь и выделяют из нее Т-лимфоциты — клетки, призванные уничтожать враждебные агенты. Поскольку опухоль умеет искусно прятаться от иммунной системы, в лаборатории лимфоциты подвергают сложнейшей перестройке: к ним добавляют специальный рецептор, способный распознавать белок клаудин-18.2. В здоровом организме этот белок удерживает клетки слизистой желудка вместе, но при перерождении ткани он обнажается на поверхности опухоли, становясь мишенью.

Полученные "суперклетки" размножают в лаборатории и через капельницу возвращают пациенту, чтобы они атаковали рак изнутри. Метод CAR-T успешно применяется в США с 2017 года, но исключительно при раке крови, где лимфоцитам легко добраться до цели. Опухоль желудка — это плотная ткань, которая к тому же яростно подавляет иммунитет вокруг себя. Пробить эту оборону наука смогла только сейчас и пока только в КНР.

Однако доктор Абакумов предупреждает: препарат не является волшебной таблеткой, способной полностью излечить запущенную стадию. Это лишь шанс выиграть немного времени. Подобное лечение подходит далеко не всем: опухоль должна пройти строгий отбор, содержать достаточное количество белка клаудин-18.2 и иметь отрицательный статус по белку HER2, а пациент к моменту начала терапии должен перепробовать как минимум два других вида лечения.

Кроме того, процесс сопряжен с колоссальным риском и гонкой со временем. Препарат изготавливают индивидуально из биоматериала каждого конкретного больного, и на это уходит около четырех недель. По статистике исследований, из 104 пациентов до заветной капельницы доживают лишь 88 — остальные уходят раньше, так как болезнь развивается быстрее, чем ученые успевают вырастить спасительные клетки.

Сама терапия переносится тяжело. Перед введением модифицированных лимфоцитов пациент проходит жесткую химиотерапию, а после инфузии у большинства развивается сильнейший иммунный ответ с высокой температурой и падением давления. Поскольку белок клаудин-18.2 в небольшом количестве присутствует и в здоровом желудке, примерно у каждого седьмого больного новые лимфоциты начинают повреждать слизистую, вызывая кровотечения, поэтому больной находится под непрерывным присмотром медиков.

Эффективность метода, по словам врача, имеет четкие границы. В среднем на таком лечении опухоль перестает расти около трех месяцев, а общая продолжительность жизни пациентов увеличивается примерно до восьми месяцев против пяти с половиной при стандартной химии. Лишь единицы выходят в долговременную ремиссию на три-четыре года, но этого добиваются лишь те, кому дополнительно провели хирургические операции.

Доктор Абакумов подчеркивает: если вы или ваши близкие столкнулись с раком желудка, необходимо обязательно проверить опухоль на наличие белков клаудин-18.2 и HER2, ведь от этого зависят все доступные варианты терапии. Лерчек сейчас борется за каждый выигранный месяц, а врачи делают все возможное в рамках современной науки, но иллюзий о чудесном исцелении специалисты не питают.