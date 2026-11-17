Из них 1,5 миллиона поездок пришлось на период с начала 2026 года. Электросуда продолжают ходить после завершения летней навигации.

Пассажиры воспользовались регулярным речным электротранспортом столицы свыше 4,6 миллиона раз с момента его запуска в 2023 году. Об этом Сергей Собянин сообщил по итогам летнего сезона навигации.

С начала 2026 года на четырех регулярных маршрутах совершено 1,5 миллиона поездок. Эти линии работают круглый год, и продолжают перевозить пассажиров после завершения летней навигации.

Сеть причалов продолжат расширять. На четвертом маршруте Лужники — Киевский появятся остановки «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды». На третьей линии Новоспасский — ЗИЛ планируют открыть промежуточный причал Красные Холмы.

По словам мэра, востребованность речного транспорта в Москве достигла рекордного уровня. В летнем сезоне обновленные Северный и Южный речные вокзалы обслуживали круизные суда более чем по 40 направлениям. В числе популярных городов — Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург и Тверь.