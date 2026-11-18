Московские ИИ-сервисы помогают рентгенологам анализировать снимки. Решение по результатам исследования принимает врач.

Платформа «МосМедИИ» дает медицинским организациям в регионах доступ к разработкам Москвы. Об этом врач-рентгенолог Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Илья Логвинов рассказал агентству «Москва».

По его словам, обмен технологиями и накопленным опытом позволяет специалистам из разных субъектов страны использовать дополнительные инструменты в повседневной работе.

Логвинов объяснил, что искусственный интеллект выделяет на снимке участок, требующий внимания. Дальнейший анализ проводит рентгенолог — с учетом своего опыта, предыдущих исследований и анамнеза пациента. На этой основе специалист определяет возможные варианты патологии.

Врач отметил, что ИИ облегчает поиск кальцинатов и других мелких изменений, снижая зрительную нагрузку. По его оценке, такие помощники повышают производительность и могут уменьшать вероятность пропуска патологий, однако полностью заменить специалиста не смогут.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о подключении Адыгеи и Карачаево-Черкесии к «МосМедИИ». После этого платформа стала доступна врачам в 77 регионах. За время ее работы сервисы проанализировали более 21 миллиона исследований. Среди новых инструментов — сервис поиска признаков артроза коленных суставов на рентгеновских снимках.