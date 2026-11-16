Такменев сообщил, кто займет место погибшего Соседова в новом сезоне шоу "Суперстар"

Запуск популярного телепроекта в новом телевизионном сезоне омрачен тяжелой тенью недавней трагедии, заставившей продюсеров искать замену легендарному критику.

Популярный телеведущий Вадим Такменев взбудоражил поклонников музыкального шоу "Суперстар", опубликовав в личном блоге интригующий кадр. На свежем снимке шоумен позирует в тесных объятиях со знаменитой певицей Линдой, чей мистический вокал в конце 90-х гремел из каждого утюга благодаря хитам "Ворона" и "Мало огня". Поклонники тут же выстроились в очередь из догадок, решив, что экстравагантная артистка пополнила звездный состав жюри.

"Начали работу над новым сезоном "Суперстар" с любимой Линдой. Будут сюрпризы. Открываю вам секреты", — заинтриговал аудиторию Такменев, сообщив, что премьера намечена на 30 января.

Однако шквал фанатских восторгов пришлось быстро охладить. Увидев бурную реакцию в комментариях, ведущий поспешил внести ясность и опровергнуть слухи об участии Линды в судейской коллегии. Интрига вокруг того, кто же займет вакантное кресло, только усилилась. Отвечая особо любопытным фоловерам, Такменев проговорился лишь о половой принадлежности будущего эксперта, окончательно запутав зрителей: "Линда не в жюри. В жюри будет другой мальчик. Скоро раскрою секрет, кто именно".

Тень вакантного места неизбежно возвращает публику к страшной боли. Место самого колоритного, бескомпромиссного и одиозного члена жюри Сергея Соседова теперь осиротело. Сергей бессменно оценивал участников с самого первого сезона и до трагического конца. Напомним, жизнь 58-летнего музыкального критика оборвалась 23 сентября в якутском Нерюнгри, куда он приехал поработать председателем жюри на региональном конкурсе красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Роковое падение с лестницы в гостинице привело к перелому черепа и фатальному кровоизлиянию в мозг.

Однако шоу должно продолжаться. Съемочная группа уже вовсю работает над созданием новых выпусков, а продюсеры держат интригу до последнего, выбирая того несчастного смельчака, которому выпадет тяжелейшая доля попытаться занять кресло Сергея Соседова. Сравнений с неповторимым критиком избежать не удастся никому, и имя нового "мальчика" в жюри станет главным испытанием на прочность для стартующего 30 января сезона.