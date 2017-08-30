Как годы изменили Анастасию Задорожную

Актриса, певица и телеведущая Анастасия Задорожная 30 августа отметит свое 32-летие. Известность пришла к Насте после съемок в сериале "Простые истины" в начале 2000-х. там она сыграла роль школьницы Анжелики Селиверстовой. В ее фильмографии – 40 проектов. За годы своей актерской карьеры девушка не раз смело меняла имидж, но всегда оставалась узнаваемой и любимой поклонниками.