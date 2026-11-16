Мобильные медицинские комплексы оказали выездную помощь почти 273 тысячам подмосковных пациентов

Жители удаленных населенных пунктов Подмосковья могут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку от гриппа или пройти ряд обследований рядом с домом. Для этого в населенные пункты приезжают мобильные медицинские комплексы.

В мобильных комплексах проводят в том числе рентгенологические и флюорографические обследования. Выезды организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Мобильные комплексы делают медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных районов. Пациенты могут пройти обследования и получить консультацию врача в своём населенном пункте, не тратя время на дорогу до поликлиники. С начала года выездные бригады совершили порядка 12 тыс. выездов, во время которых медицинскую помощь получили почти 273 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Как сообщает портал regions.ru, маршруты и даты выездов зависят от потребности жителей в медицинской помощи. Расписание публикуют на сайтах и страницах в соцсетях областных медучреждений. Записываться заранее не нужно. На прием следует взять паспорт и полис ОМС.