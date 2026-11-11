Андрей Малахов озвучил шокирующую версию гибели Сергея Соседова

Кадры рокового падения известного телеведущего вместо разгадки породили волну пугающих подозрений, заставив участников ток-шоу заговорить о тайном покушении.



Обстоятельства внезапной гибели 58-летнего музыкального критика Сергея Соседова в якутском Нерюнгри продолжают обрастать зловещими деталями. Напомним, трагедия разыгралась 23 сентября, когда бескомпромиссный журналист прилетел судить конкурс красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Официальная версия звучала сухо и буднично: оступился на лестнице отеля, упал, получил тяжелейший перелом черепа и скончался в реанимации от обширного кровоизлияния в мозг. Однако в эфире программы "Малахов" разорвалась настоящая бомба: обнародованная видеозапись последних секунд жизни критика не закрыла вопросы, а вскрыла пугающие нестыковки.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как Соседов поднимается по лестничному маршу. Мужчина выглядит изможденным после тяжелейшей четырнадцатичасовой дороги, медленно передвигает ноги и крепко держится за перила. Миновав площадку, критик преодолевает три ступени следующего пролета, неожиданно замирает на месте и через секунду плашмя рушится назад, ударяясь затылком. На первый взгляд — несчастный случай. Но собравшиеся в студии друзья и эксперты моментально обратили внимание на детали, от которых мороз идет по коже.

Первый сокрушительный удар по официальной картине нанес близкий друг Соседова Виктор Беззубов. Внимательно изучив таймкод записи, мужчина буквально онемел: часы на экране бесстрастно фиксируют 15:30. При этом самого Беззубова администраторы гостиницы позвали на помощь только в 16:15, уверяя, что падение произошло только что.

Складывается жуткая картина: истекающий кровью журналист с проломленным черепом пролежал на ступенях без сознания целых сорок пять минут, пока персонал отеля бездействовал и тянул время. "То есть полчаса Соседов лежит, никто не вызывает ему ни скорую?" — в неподдельном ужасе воскликнул Андрей Малахов.

На этом странности не закончились. Беззубов категорично подчеркнул: этот ролик снят совершенно с другого ракурса, нежели то видео, которое ему показывали изначально. Более того, положение тела на кадрах не совпадает с тем, что друг критика застал в реальности. По его словам, когда он подбежал к лежащему Сергею, голова журналиста была вплотную прижата к стене, чего на обнародованной записи нет. Кто подходил к Соседову в этот сорокапятиминутный провал и зачем двигал тело умирающего — вопрос, на который пока нет ответа.

Градус напряжения поднял сам Андрей Малахов, озвучив версию, повергшую студию в шок. Шоумен предположил, что на лестнице могло произойти целенаправленное нападение: "Есть ощущение, что ему могли пшикнуть в лицо чем-то, мы же не видим, что произошло за кадром".

Эту версию поддержал судмедэксперт Виктор Козылбаев. Специалист отметил крайне странную походку критика: Соседов с трудом волочил ноги, словно уже находился под воздействием токсических веществ или сильнодействующего яда. Непонятная остановка перед падением тоже вызвала массу подозрений. Наверху марша, в слепой зоне для объектива, вполне мог находиться посторонний.

"Идет, останавливается. Почему? Кого-то увидел? Мы раньше говорили про ускорение — оно появляется, либо если толкают в область головы, либо в верхнюю часть туловища. Здесь мы не видим ничего этого", — рассуждает эксперт.

Разговоры о том, что Соседову помогли отправиться на тот свет, вспыхнули с новой силой. Острый язык критика, его жесткие разгромы бездарных артистов и яростные нападки на сбежавших за границу звезд нажили ему армию влиятельных врагов. Близкие журналиста не намерены мириться с версией о простой нелепой случайности: племянник критика Олег Казанцев лично отправился в Якутию вместе с телевизионщиками, чтобы выяснить, кто виновен в роковом промедлении врачей и что на самом деле скрывают глухие коридоры отеля.