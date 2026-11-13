Волосы – это магнит для денег: астролог назвала даты ноября, когда стрижка спасет от долгов

Обычный поход в салон красоты перед зеркалом может стать мощным инструментом энергетической чистки, способным как стереть черную полосу, так и перекрыть денежный кислород.



Стрижка волос издавна считалась не просто гигиенической процедурой, а сильным эзотерическим ритуалом. В разные дни ноября ножницы мастера могут сработать как щит от чужого сглаза и долговой ямы, а могут оставить вас без копейки в кармане. Известный астролог и биоэнерготерапевт Галина Янко составила лунный путеводитель на последний месяц осени, который подскажет, когда стоит довериться парикмахеру, а в какие даты к нему лучше даже не приближаться.

Дни финансовой удачи и мощного очищения

Если вы чувствуете, что удача отвернулась, а груз накопившихся проблем давит на плечи, выбирайте для смены имиджа следующие даты:

14 ноября (растущая Луна в Козероге). Идеальный момент для тотального энергетического обнуления. Космос поможет смыть весь негатив, впитанный от токсичного окружения. Волосы после стрижки станут заметно крепче, а аура очистится от чужих завистливых взглядов.

Идеальный момент для тотального энергетического обнуления. Космос поможет смыть весь негатив, впитанный от токсичного окружения. Волосы после стрижки станут заметно крепче, а аура очистится от чужих завистливых взглядов. 16 ноября (растущая Луна в Водолее). Отличный день для тех, кто ждет знаков свыше. Укоротив длину, вы притянете в жизнь приятные сюрпризы: интересные знакомства, выгодные деловые предложения и даже неожиданное избавление от долгов через влиятельного покровителя.

Отличный день для тех, кто ждет знаков свыше. Укоротив длину, вы притянете в жизнь приятные сюрпризы: интересные знакомства, выгодные деловые предложения и даже неожиданное избавление от долгов через влиятельного покровителя. 23 ноября (растущая Луна в Тельце). Самый денежный день месяца. Знак Тельца отвечает за материальные блага и стабильность. Хотите увеличить доходы и сорвать крупный куш — обязательно подровняйте кончики волос.

Самый денежный день месяца. Знак Тельца отвечает за материальные блага и стабильность. Хотите увеличить доходы и сорвать крупный куш — обязательно подровняйте кончики волос. 24 ноября (полнолуние в Близнецах). Мощная дата для ментальной перезагрузки. Стрижка в полнолуние сработает как защитный оберег, сбросит с вас ментальный мусор и откроет двери для реализации смелых планов.

Мощная дата для ментальной перезагрузки. Стрижка в полнолуние сработает как защитный оберег, сбросит с вас ментальный мусор и откроет двери для реализации смелых планов. 30 ноября (убывающая Луна в Деве). Символическая точка финала. Обновление прически в последний день месяца запустит цепочку позитивных перемен во всех сферах жизни, укрепит здоровье и вернет вам природный магнетизм.

Когда ножницы принесут убытки

В определенные дни лунного цикла любые манипуляции с волосами категорически противопоказаны тем, кто дорожит своим кошельком и здоровьем:

8 ноября (убывающая Луна в Скорпионе). Энергетика этого дня и без того слаба, а поход к мастеру окончательно "подрежет" ваш денежный поток. Финансовые потери в этот период будет восполнить чрезвычайно тяжело.

Энергетика этого дня и без того слаба, а поход к мастеру окончательно "подрежет" ваш денежный поток. Финансовые потери в этот период будет восполнить чрезвычайно тяжело. 22 ноября (растущая Луна в Овне). Крайне противоречивые сутки. Пытаясь улучшить внешность, вы рискуете не только подорвать иммунитет, но и спугнуть финансовую удачу. Есть риск потерять даже то, что уже стабильно имеете на руках.

Прислушиваясь к лунному календарю, можно не только освежить при、ческу, но и направить свою судьбу в нужное русло, вступив в зиму обновленными и готовыми к победам.