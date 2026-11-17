На платформе text.academy появился практический курс "Академия ИИ" из шести уроков. Первые два доступны бесплатно, уроки 3–6 стоят 499 рублей разово; доступ к ним действует 12 месяцев без подписки и автосписаний.

Москва, 17 ноября 2026 года. Платформа text.academy представила «Академию ИИ» — практический курс по нейросетям для людей, которым нужны инструменты для повседневных задач. Программа состоит из шести уроков и не требует предварительного опыта работы с искусственным интеллектом.

От первого промпта к готовой работе

Курс построен по принципу «от задачи к инструменту». На первых двух уроках слушатель определяет, что можно поручить ИИ, учится формулировать запрос и составляет промпт для собственной задачи. Попробовать результат можно в учебной лаборатории в пределах стартового лимита. Эти уроки открываются бесплатно.

Следующие четыре урока посвящены конкретным результатам: готовому тексту, презентации из семи слайдов, изображению для аватарки, обложки или баннера и короткому видео продолжительностью 20–30 секунд. Каждый урок доступен в трёх форматах — видео, аудио и текст, поэтому к материалам можно возвращаться в удобном темпе.

Условия доступа

Уроки с третьего по шестой открываются за один платёж 499 рублей. Доступ к ним сохраняется на 12 месяцев. На сайте проекта указано, что подписки и автоматического продления нет. Таким образом, стоимость полного обучения известна до оплаты.

Чтобы познакомиться с форматом, можно открыть первые два урока бесплатно. Для регистрации предусмотрено подтверждение по электронной почте или номеру телефона; оплачивать стартовые уроки не требуется.

Опыт редакционной команды

По информации проекта, у создателей курса есть редакционный опыт работы в «Утро.ру», «Дни.ру» и «Клео.ру». Поэтому учебные задания связаны не с абстрактными демонстрациями возможностей ИИ, а с привычными задачами контентной работы: подготовить текст, собрать презентацию, сделать изображение и смонтировать короткий ролик.

«Академия ИИ» рассчитана на тех, кто хочет освоить базовые приёмы работы с нейросетями через практику. Участник начинает с собственного запроса, а затем последовательно применяет инструменты к разным форматам материалов.

Изображение создано с помощью ИИ и носит иллюстративный характер; оно не показывает интерфейс курса.