Громкие заявления об усталости и временном уходе со сцены вовсе не помеха солидным заработкам, особенно когда на носу самый прибыльный месяц в году.



Несмотря на недавние новости о паузе в концертной деятельности, народная артистка России Лариса Долина решила не упускать финансовые возможности и заметно повысила ценник на новогодние корпоративы. Как сообщают СМИ, прайс на частные выступления звезды в праздничный период вырос до 2,5 миллионов рублей. Для сравнения: еще в прошлом году аналогичное выступление обходилось заказчикам в два миллиона.

Напомним, ранее артистка ошеломила поклонников признанием о том, что после 55 лет непрерывной работы на большой сцене она выдохлась и берет тайм-аут, чтобы "отремонтировать душу". Певица пояснила, что до конца года будет участвовать в съемках праздничных телепередач, после чего планирует устроить себе небольшой отпуск, а уже в феврале вернется к привычному плотному графику.

При этом сама новогодняя ночь, судя по планам звезды, пройдет в уютном семейном кругу, однако в остальные праздничные дни она намерена активно работать на частных мероприятиях. Точное количество новогодних корпоративов в декабрьском графике исполнительницы пока держится в секрете.

Подобный финансовый аппетит выглядит особенно интригующе на фоне недавних слухов о проблемах с продажей билетов. Ранее в СМИ появилась информация, что сразу пять сольных концертов Долиной в российских городах якобы отменили из-за низкого спроса. Сама артистка объясняла неудачи мистической порчей, хотя эксперты музыкального рынка кивали на кризис перепроизводства и падение интереса публики.