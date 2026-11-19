Тяжелая борьба за жизнь маленькой наследницы известного музыканта продолжается, несмотря на все усилия врачей и бесконечную преданность ее матери.

12-летняя дочь певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев), страдающая тяжелым заболеванием, вновь оказалась на больничной койке. Как сообщила ее мама Наталья Устименко в своем блоге, состояние девочки резко ухудшилось.

Родительница рассказала, что после недавней выписки они провели дома всего несколько дней. Однако вскоре организм ребенка перестал справляться с едой, и ситуация вышла из-под контроля. По словам Натальи, у девочки началось сильнейшее обезвоживание.

"Мы провели пять дней дома, но у Агуши начались ухудшения, и мы снова в стационаре. Малышку увезли в реанимацию. Будут прокапывать, она очень обезвожена, не усваивает питание", — с болью написала Устименко.

Напомним, что у Агаты диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП). Прошлый месяц выдался для семьи особенно тяжелым: девочка перенесла сложнейшую полосную операцию. Врачи обнаружили у нее грыжу и эрозию пищевода, требующие немедленного хирургического вмешательства.

Тогда операция потребовала от медиков ювелирного мастерства. Как объясняла мама девочки, хирурги работали втроем, так как из-за тяжелого и грубого искривления позвоночника (в форме буквы S) желудок пациентки сместился в крайне труднодоступное положение.

Пока мать круглосуточно борется за здоровье дочери, сам певец Данко в жизни тяжелобольного ребенка участия не принимает. Артист давно прекратил всяческое общение с девочкой, цинично заявляя, будто она ничего не понимает, а ее мозг якобы не способен воспринимать информацию. Более того, музыкант публично сомневался в отцовстве, хотя проведенный ДНК-тест полностью подтвердил родство. Даже после установления отцовства Наталье пришлось через суд добиваться положенных по закону алиментов.

Сейчас вся забота о судьбе и выживании маленькой Агаты лежит исключительно на плечах ее матери. Поклонники семьи молятся за здоровье девочки, надеясь, что реаниматологам удастся стабилизировать ее состояние и справиться с тяжелейшими последствиями страшного недуга.