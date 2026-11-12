Выдохнувшаяся Лариса Долина со сцены сделала громкое заявление

Одна из самых ярких и востребованных звезд отечественной эстрады решила взять тайм-аут после десятилетий непрерывной борьбы за зрительские сердца и эфирное время.



Лариса Долина готовится к глобальному перезапуску карьеры и на неопределенный срок полностью приостанавливает сольные выступления. Об этом народная артистка откровенно призналась со сцены во время своего концерта в Коломне. 69-летняя певица не стала скрывать от поклонников усталость, честно заявив, что после 55 лет непрерывной работы на большой сцене она попросту выдохлась и теперь отчаянно нуждается в передышке.

В финале музыкального вечера Долина обратилась к зрителям с эмоциональной просьбой отпустить ее на заслуженный отдых, чтобы "отремонтировать душу" и залечить накопившиеся душевные раны. Артистка пообещала обязательно вернуться на сцену обновленной, сильной и полной новых творческих идей. Однако в ближайшее время сольников ждать не стоит: на время паузы певица планирует сосредоточиться исключительно на съемках в телевизионных проектах и регулярном появлении в программах на федеральных каналах.

Впрочем, за красивыми словами о духовном обновлении в околомузыкальных кулуарах разглядели и суровую коммерческую реальность. Как выяснилось, концерт в Коломне прошел с заметными организационными шероховатостями. Певице так и не удалось собрать полный зал: зияющие пустоты на балконе пришлось спешно заполнять пенсионерками из партера, которых пересаживали ближе к сцене, чтобы хоть как-то создать видимость аншлага. При этом само выступление заранее подогревали слухи о том, что артистка сделает некое громкое заявление.

Финансовые аппетиты звезды явно столкнулись с холодным приемом публики. Еще в октябре инсайдеры сообщали, что менеджменту артистки пришлось экстренно снижать ценник на новогодние корпоративы из-за катастрофически низкого спроса. Ситуацию усугубили и отмены пяти масштабных сольных концертов в российских городах, запланированных до конца текущего года. Сама Лариса Александровна ранее объясняла эти срывы мистическими причинами, сетуя на некую наведенную порчу, однако эксперты рынка шоу-бизнеса видят в этом банальный кризис перепроизводства и падение интереса аудитории.

Так или иначе, пауза в гастрольном графике — это вынужденный, но разумный шаг для артистки, чье имя в последнее время все чаще сопровождалось не столько музыкальными премьерами, сколько скандалами и обсуждением гонораров. Перезагрузка на телевидении поможет Долиной освежить образ, а зрители получат возможность соскучиться по ее сильному вокалу. Пойдет ли этот тайм-аут на пользу легендарной певице покажет время, но пока эпоха сольных аншлагов ставит себя на паузу.