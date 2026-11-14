Несколько минут в другом мире: какой способ помог детям справиться со страхом перед операцией

Ожидание операции может пугать ребенка не меньше самой процедуры, но у врачей появился еще один способ помочь ему отвлечься.



Ученые из Университета Содружества Виргинии в США изучили, как сеансы виртуальной реальности влияют на детей перед плановой операцией, сообщает ridlife. После погружения в виртуальный мир участники в среднем сообщали о меньшем страхе и эмоциональном напряжении. Исследователи также зафиксировали снижение частоты сердечных сокращений и систолического артериального давления.

Пляж или игровая комната

В исследовании участвовали 80 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Каждому из них предстояла плановая операция. Перед процедурой дети могли воспользоваться шлемом виртуальной реальности Meta Quest и выбрать одну из двух обстановок: интерактивную детскую комнату или спокойную сцену с пляжем.

До сеанса и сразу после него участников просили оценить свое состояние. Дистресс, то есть эмоциональное напряжение, измеряли по шкале от 0 до 10. Для оценки страха использовали шкалу от 0 до 4. Кроме того, специалисты фиксировали частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Большинство детей, их родителей и медсестер положительно оценили этот опыт. Для исследователей было важно проверить не только реакцию участников, но и возможность использовать виртуальную реальность в повседневной работе детской больницы.

Что изменилось после сеанса

Медианная оценка дистресса снизилась с 3 до 1 балла, а страха — с 1 до 0. При этом клинически значимое улучшение по показателю дистресса отметили у 46 из 80 детей, или у 57,5% участников. По показателю страха такой результат получили 44 ребенка — 55%.

Изменились и некоторые физиологические показатели. Частота сердечных сокращений в среднем уменьшилась на 5,8 удара в минуту, а систолическое, или верхнее, артериальное давление — на 4,1 мм рт. ст.

Это не означает, что виртуальная реальность полностью избавила каждого ребенка от тревоги. Результаты показывают состояние участников сразу после сеанса; о том, как долго сохранялся эффект, в приведенных данных не сообщается.

Что еще предстоит выяснить

Авторы работы считают, что виртуальную реальность можно применять в детской больнице как дополнительный способ поддержки перед операцией. Однако необходимы контролируемые испытания, чтобы точнее оценить ее действие и сравнить результаты с обычной подготовкой или другими способами снижения тревоги.

Шлем виртуальной реальности не заменяет объяснений врача, поддержки родителей и необходимой медицинской помощи. Тем не менее исследование показывает, что возможность ненадолго переключить внимание может быть полезной для некоторых детей в напряженный момент.