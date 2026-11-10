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Брак затрещит по швам или накроет страсть: честный взрослый гороскоп на ноябрь для всех знаков

Фото: magnific.com
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Ноябрь приготовил знакам зодиака жесткую проверку на прочность.

В этом месяце эмоциональным фоном управляют дерзкий Скорпион и неудержимый Стрелец. Такой коктейль гарантирует шторм: удерживать баланс между разумом и плотскими желаниями станет в разы сложнее. Большинство людей почувствуют внезапный прилив сексуальной энергии, потянет флиртовать напропалую и проверять свои чары на всех подряд. Кому-то этот всплеск подарит яркие чувства, а для кого-то обернется фатальными ошибками. Биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко составила честный прогноз и объяснила, как обуздать свое либидо без ущерба для репутации и брака.

Овен и Телец: запретные связи и приступы ревности

Овен

В первой половине месяца влияние Скорпиона толкнет на опасные эксперименты. Внутренние желания войдут в жесткий клинч с обязательствами. Если вы свободны — ныряйте в омут с головой. Но если дома ждет партнер, держите себя в руках: мимолетный порыв на стороне будет стоить слишком дорого.

Телец

Вас накроет глухая подозрительность. Собственные фантазии и страхи заставят видеть измену там, где ее нет и в помине. Пик выяснения отношений придется на середину ноября. Не устраивайте слежку и допросы: говорите о том, что вас гложет, открыто, иначе сами разрушите союз своими руками.

Близнецы и Рак: постельная смелость и поиск любви

Близнецы

Ваш внутренний градусник зашкаливает: тянет на приключения, а тормоза отказывают. В браке это прямой путь к скандалу и разводу. Сливайте лишний пар в тяжелые тренировки, работу или бизнес. А если хочется огня — предложите эксперименты собственной второй половине, не ища замену на стороне.

Рак

Пора отбросить ложную скромность. В ноябре Раки наконец наберутся духу сказать партнеру, чего им давно не хватает в спальне. Разговор без стеснения перезагрузит ваши отношения. Одиночкам стоит ждать 23 ноября: появится реальный шанс встретить человека, с которым захочется строить общее будущее.

Лев и Дева: служебный омут и личные границы

Лев

Тандем планет закружит Львов в водовороте неожиданных страстей. Вы рискуете потерять голову от того, кого годами не воспринимали всерьез — например, от давнего коллеги или приятеля. Легкий флирт имеет все шансы быстро перерасти в серьезную и крепкую связь.

Дева

Вам захочется буквально привязать партнера к себе и раствориться в нем без остатка. Опасная ошибка: тотальный контроль еще никого не сделал счастливым. Дайте близкому человеку воздух. Свободным Девам стоит проявить активность с 15 по 28 ноября — в эти дни ваше обаяние пробьет любую броню.

Весы и Скорпион: холодная голова против бури

Весы

Вы окажетесь едва ли не единственными, кто сохранит трезвый рассудок посреди всеобщего любовного безумия. Используйте этот бешеный заряд в карьере: сейчас самое время пробивать повышение и закрывать сложные сделки. В семье же вам придется стать надежным якорем для растерянного партнера.

Скорпион

Вас будет бросать из жара в холод — от дикой страсти до ледяного безразличия за пару минут. В таком взвинченном состоянии категорически запрещено рубить сплеча. Не подавайте на развод и не начинайте новых романов на эмоциях. Просто переждите этот месяц без резких движений.

Стрелец и Козерог: опасные треугольники и скрытый магнетизм

Стрелец

Жажда новизны сыграет с вами злую шутку. С середины ноября возникнет огромный соблазн влипнуть в служебный роман или создать любовный треугольник. Включайте голову раньше, чем наломаете дров. Перенаправьте азарт в спорт или творческий проект — там ваши амбиции принесут реальные плоды.

Козерог

Привычная маска неприступности даст трещину. Вам отчаянно захочется внимания, комплиментов и свиданий. Не сопротивляйтесь: эта чувственность вам к лицу. Окружающие увидят вас с совершенно новой стороны, а природный шарм поможет завести полезные и приятные знакомства.

Водолей и Рыбы: эмоциональный тупик и пустые иллюзии

Водолей

Стабильность испарится, уступив место резким перепадам настроения. Эмоции начнут мешать работе и быту. Во второй половине месяца лучше уйти на короткую дистанцию от людей: побудьте в одиночестве и восстановите силы. Честно объясните близким свое молчание, чтобы избежать обид.

Рыбы

Ваше легкомысленное и вечно игривое настроение рискует спровоцировать серьезную ссору в паре. Не проверяйте терпение любимого человека глупыми провокациями. Свободным знакам не стоит возлагать больших надежд на ноябрьские знакомства: это просто способ развеять скуку, не более того.

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10 ноября 2026, 17:15
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