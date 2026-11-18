Вместе с эзотериком Аделиной Паниной разбираемся, как читать звездные подсказки без сложных расчетов и когда действительно стоит браться за горшки.



Городские джунгли давно захватили подоконники: монстера раскинула листья у дивана, фикус занял солнечный угол, а замиокулькас стал главным украшением гостиной. Комнатные цветы превратились в символ домашнего уюта, поэтому перед каждой пересадкой многие садоводы-любители с трепетом заглядывают в лунный календарь.

Луна и цветы: красивая традиция или закон природы

Лунные календари существуют уже столетиями. Согласно традиционным поверьям, растущая Луна направляет все соки к листьям и побегам, убывающая — к корням, а в периоды новолуния и полнолуния растениям требуется покой.

Убедительных научных подтверждений того, что фазы ночного светила напрямую влияют на приживаемость комнатных цветов, не существует. Тем не менее, лунный календарь отлично дисциплинирует, напоминая о регулярном уходе, и помогает выбрать удобный для себя день. Это скорее красивая традиция, чем строгий приговор для вашего фикуса.

Когда сажать, а когда обрезать

Если вы хотите следовать традиционным правилам, ориентируйтесь на фазы Луны:

Растущая Луна. В эту фазу традиционно пересаживают монстеру, фикус, замиокулькас и спатифиллум — растения, от которых ждут активного роста листвы и пышного цветения. Считается, что цветам легче освоить новый горшок, но куда важнее состояние корневой системы и качество грунта.

Убывающая Луна. Это время обычно выбирают для работы с луковичными, клубневыми растениями, кактусами и суккулентами. На убывающую фазу также планируют санитарную обрезку, рыхление почвы и профилактический осмотр. Однако если вы заметили на листьях щитовку или паутинного клеща, ждать подходящего знака не нужно — действуйте немедленно.

Новолуние, полнолуние и опасные дни

В астрологии новолуние и полнолуние считаются периодами повышенной уязвимости. В такие дни масштабную пересадку, деление куста и сильную обрезку настоятельно советуют отложить. Вместо этого лучше заняться легким уходом: протереть пыль с листьев, проверить влажность грунта и внимательно осмотреть цветы на наличие вредителей.

Если растение заболело, началось загнивание корней или разбился горшок, ждать благоприятной фазы нельзя — спасайте цветок сразу, вооружившись чистым инструментом.

Как пересадить монстеру на богатство

В народных поверьях крупнолистная монстера традиционно считается магнитом для роста и благополучия. Чтобы провести символическую "денежную" пересадку, эзотерики советуют выбирать растущую Луну и плодородные знаки Земли или Воды — Тельца, Рака или Скорпиона.

Для такого ритуала подготовьте чистый горшок с дренажными отверстиями, свежий субстрат и хорошее настроение. Некоторые ставят рядом монетку или повязывают на кашпо красную ленту как декоративный символ намерения. Закапывать посторонние предметы в землю не стоит: они будут мешать развитию корней и нормальному стоку воды. В ноябре 2026 года удачным моментом для пересадки монстеры по лунному календарю станет период растущей Луны в знаке Тельца — с 22 по 24 ноября.

Главные правила здоровых растений

Одного-двух окон в месяц вполне достаточно для плановых работ. Большинство комнатных растений лучше всего пересаживать весной, когда световой день увеличивается. Осенью и зимой главное — не заливать цветы в условиях слабого освещения.

Помните, что никакой лунный календарь не заменит правильный полив, качественный свет и заботу. Наблюдайте за своими зелеными питомцами, вовремя реагируйте на их сигналы бедствия, и ваши домашние джунгли ответят вам пышной зеленью.