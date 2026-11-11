После громкого фиаско Киркорова настиг новый удар

Скандальный шлейф после сорванного сибирского концерта накрыл гастрольный тур главного артиста страны с новой разрушительной силой.



Эхо злополучного выступления Филиппа Киркорова в Тюмени докатилось до европейской части России, ударив по самому больному месту — карману и самолюбию поп-короля. В Ярославле, где певец запланировал масштабное шоу на 27 ноября, началась настоящая паника среди зрителей. Люди больше не хотят рисковать кровными деньгами и смотреть на шатающегося кумира. Как сообщает СМИ, в городских кассах зафиксировали волну возвратов: только за последние сутки разочарованные фанаты сдали больше десятка ранее купленных билетов.

Для артиста такого калибра даже единичные отказы — тревожный симптом, но общая картина выглядит еще более удручающей. До грандиозного концерта в местной "Арене-2000" остается меньше двух недель, а зал заполнен едва ли наполовину. Из семи тысяч посадочных мест не распродано около трех тысяч. Зрители голосуют рублем: отдавать круглые суммы за сомнительное зрелище ярославцы откровенно опасаются.

Причина массового бойкота лежит на поверхности. Ролики с концерта Киркорова в Тюмени от 9 ноября моментально облетели все соцсети и произвели эффект разорвавшейся бомбы. На любительских видео запечатлено, как исполнитель с трудом держит равновесие, засыпает прямо во время номеров, теряет ориентацию в пространстве и еле вытягивает привычные ноты. Позже сам Филипп Бедросович попытался оправдаться в блоге, заявив, что вышел к зрителям с диким жаром под сорок градусов и едва не рухнул в обморок, а за кулисами его откачивала скорая помощь. Однако попытка выставить происходящее подвигом провалилась: публика сочла такой перформанс неуважением и банальной халтурой.

Масла в огонь подливает и давняя неприязнь к поп-королю со стороны местных активистов. В Ярославле тучи над артистом сгустились задолго до тюменского конфуза. Против приезда Киркорова единым фронтом выступила региональная ветеранская организация десантников. Ветераны боевых действий даже направили официальное обращение губернатору области с требованием отменить гастроли звезды. Общественники припомнили Филиппу старый юмористический скетч 2020 года, в котором тот примерил тельняшку и голубой берет ВДВ. Десантники посчитали подобное шоу оскорблением символов воинской славы, а свежий скандал в Сибири лишь укрепил их уверенность в том, что артисту в городе не рады.

Впрочем, в звездной тусовке у Киркорова нашлись защитники. На защиту коллеги горой встала певица Слава. Артистка записала эмоциональное видео, где жестко разнесла хейтеров и призвала аудиторию к человечности. По ее мнению, Киркоров оказался в безвыходной ловушке: отмени он концерт из-за болезни — его бы затравили за срыв гастролей, а вышел больным на сцену — обвинили в неадекватности.

"Посмотрите на себя в зеркало! А судьи кто?" — в сердцах возмутилась Слава, призвав публику прекратить травлю человека, отдавшего сцене всю жизнь.

Однако эмоциональные воззвания коллег по цеху вряд ли спасут ситуацию с продажами. Реальность такова, что зритель больше не верит красивым сказкам и требует качества за свои деньги. Шоу в Ярославле 27 ноября станет для поп-короля моментом истины: либо Киркоров докажет, что тюменский кошмар был лишь досадной случайностью, либо полупустые трибуны станут началом конца его многолетней монополии на стадионные аншлаги.