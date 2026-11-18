За шесть лет пользователи получили дистанционный доступ к миллионам страниц документов о жителях Москвы и Московской губернии.

К онлайн-сервису «Моя семья» за шесть лет обратились более 20 миллионов раз. Сергей Собянин сообщил, что в нем доступны около 13,5 миллиона страниц документов Главархива Москвы с конца XVII до начала XX века.

Сервис позволяет искать сведения о предках, живших в Москве и Московской губернии до 1917 года. По записям можно установить даты рождения, брака и смерти, узнать имена родителей и крестных, восстановить состав семьи и места ее проживания.

Какие записи доступны

Основу собрания составляют метрические книги более 1,4 тысячи храмов. Самые ранние документы датированы 1694 годом. В фонде есть также посемейные списки прихожан, ревизские сказки для учета податного населения и брачные обыски — сведения, собиравшиеся перед венчанием.

Собрание дополняют документы о ремесленниках, справочники «Вся Москва» и книги московских родильных приютов с 1880-х по 1908 год. В 2025 году в сервис добавили копии метрических книг православных церквей Севастополя за 1815–1919 годы.

Как искать по рукописям

Совместно с «Яндексом» создана платформа «Поиск по архивам». Нейросеть расшифровывает рукописные строки, позволяя искать нужные упоминания через поисковый запрос. На платформе представлены свыше 27 миллионов листов из 25 регионов, включая 8,2 миллиона листов Главархива Москвы.

Определить нужный приход помогает интерактивная карта московских храмов. По данным мэрии, в план оцифровки на 2027 год вошли материалы о дворянстве Московской губернии и образовании в Москве.