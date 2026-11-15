5 увлекательных романов о Викторианской Англии

Осенью хочется читать английские романы, наслаждаясь неспешным повествованием, описаниями природы, интригами аристократов и атмосферой викторианских усадеб. Сейчас именно такое настроение? Тогда эта подборка от книжного сервиса Литрес – для вас.



«Мидлмарч», Джордж Элиот

За псевдонимом Джордж Элиот скрывалась талантливая писательница Мэри Энн Эванс, которую отец в детстве считал дурнушкой. Не видя для дочери шансов на счастливое замужество, он вложился в ее образование. Так Мэри стала классиком английской литературы (и замужем, кстати, не раз), а под мужским псевдонимом писала, чтобы ее произведения воспринимали всерьез. «Мидлмарч» — ее главный роман, масштабная история провинциального английского городка начала XIX века. Его жители заключают браки по любви и расчету, спорят о наследстве, ищут признания и пытаются соответствовать ожиданиям окружающих.

В центре повествования — Доротея Брук, умная и деятельная девушка, которая мечтает о большой любви, но ошибается в выборе мужа. Ее история переплетается с судьбами других обитателей Мидлмарча: молодого врача, надеющегося совершить прорыв в медицине, банкира с сомнительной репутацией, наследников, чье будущее зависит от чужой воли. Все персонажи очень живые и объемные, Элиот описывает их характеры с мягкой иронией и вниманием к деталям. Автору интересно наблюдать, как общественные нормы викторианской эпохи влияют на решения героев и как даже их самые незначительные ошибки приводят к плачевным последствиям.

«Жены и дочери», Элизабет Гаскелл

«Жены и дочери» — последний и, по мнению многих читателей, лучший роман Элизабет Гаскелл, одной из самых известных английских писательниц XIX века. И снова мы переносимся в уютный провинциальный городок, где жизнь течет размеренно: между семейными визитами, чаепитиями, светскими приемами и разговорами о выгодных браках. Главная героиня, семнадцатилетняя Молли Гибсон — дочь местного врача, в чьей жизни после смерти матери появляется мачеха. Клер, новая жена, — бывшая гувернантка, женщина тщеславная и эгоистичная.

Однако Молли находит подругу в лице дочери Клер, Синтии — девушки милой и скрытной. Оказывается, что Синтия когда-то жила и училась во Франции, и у них с матерью есть секреты, о которых чопорным жителям городка лучше бы не знать. А еще Молли страдает от неразделенной любви, и ей предстоит научиться справляться с самыми сложными чувствами. С истинно английским юмором Гаскелл описывает нравы представителей разных слоев общества: провинциальных аристократов, слуг, ученых и духовенства. Разумеется, вас ждут интриги, сплетни, помолвки и измены — все то, что должно быть в каждом викторианском романе.

«Тайна леди Одли», Мэри Элизабет Брэддон

Опубликованный в 1862 году роман Мэри Элизабет Брэддон стал одним из самых известных образцов викторианского «сенсационного романа» — жанра, в котором семейная драма соединяется с детективной интригой и готической атмосферой. После трех лет, проведенных на золотых приисках Австралии, Джордж Талбойс возвращается в Англию и узнает, что его любимая жена Элен умерла. Пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей, он принимает приглашение друга Роберта Одли погостить в поместье его дяди — богатого сэра Майкла Одли, недавно женившегося на молодой гувернантке Люси.

Леди Одли быстро завоевывает всеобщее расположение: кажется приветливой, скромной и совершенно счастливой. Ее муж очарован молодой супругой, а жизнь в старинном поместье выглядит воплощением викторианского благополучия. Но, увидев портрет леди Одли, вдовец Джордж Талбойс приходит в сильное волнение, а на следующее утро бесследно исчезает. Его друг Роберт начинает собственное расследование и вскоре обнаруживает, что прошлое новой хозяйки поместья окутано тайной. И чем больше он узнает о ее прежней жизни, тем меньше верит в случайные совпадения…

«Тэсс из рода д´Эрбервиллей», Томас Харди

После публикации в 1891 году этот роман вызвал ожесточенные споры: откровенное изображение женской судьбы и критика общественных норм шокировали часть современников Харди. Сегодня «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» — признанная классика, не раз экранизированная. Мы советуем познакомиться с ним в аудиоформате, потому что трагическая история героини и выразительные описания суровой английской природы отлично раскрываются в исполнении актера Александра Бордукова.

Немного о сюжете: Тэсс Дарбейфилд выросла в бедной крестьянской семье и не рассчитывала на подарки судьбы. Но однажды родители девушки узнают, что их род восходит к знатным д’Эрбервиллям, и решают обратиться к богатым однофамильцам в надежде поправить свое финансовое положение. Тэсс отправляется к новым родственникам, не подозревая, что эта поездка изменит всю ее жизнь. В роскошном родовом поместье девушка сталкивается с жестокостью, предательством и общественными предрассудками, которые не оставляют ей права на ошибку.

«Женщина в белом», Уилки Коллинз

«Женщина в белом» Уилки Коллинза — еще один хрестоматийный пример жанра сенсационного романа в нашей подборке. Молодой художник Уолтер Хартрайт встречает на ночной дороге загадочную женщину, одетую в белое. Вскоре он узнает, что незнакомка сбежала из лечебницы, а ее история каким-то образом связана с его ученицей Лорой Фэрли. Когда девушка выходит замуж за баронета сэра Персиваля Глайда, вокруг нее начинают происходить странные события.

Уолтер пытается разобраться в происходящем и выяснить, кому можно доверять. Но довольно быстро становится понятно, что за внешне благополучной жизнью аристократического поместья скрывается опасный заговор. Коллинз выстраивает повествование как череду свидетельств: историю рассказывают разные участники событий, каждый со своей призмой и представлением о правде. Читатель собирает картину по фрагментам, замечает противоречия и вместе с героями пытается разгадать тайну.