"Чуть не убило насмерть": придавленную железными щитами Татьяну Васильеву бросили на проезжей части

Злой рок и вопиющее человеческое бессердечие едва не стоили жизни всенародно любимой звезде отечественного экрана прямо посреди оживленной столичной улицы.

Народная артистка России Татьяна Васильева пережила второй за короткое время леденящий душу инцидент, чудом избежав гибели под колесами машин. 79-летняя звезда театра и кино оказалась в эпицентре страшного происшествия во время обычной пешей прогулки по центру Москвы. На актрису внезапно рухнули два тяжеленных металлических настила, используемых для перекрытия дорожных работ. Удар колоссальной силы сбил пожилую женщину с ног и впечатал в асфальт, а сами массивные конструкции намертво прижали ее к проезжей части.

Однако самым жутким испытанием для знаменитости стали не физические увечья, а абсолютная бесчеловечность окружающих. Васильева оказалась беспомощно распластана на дороге прямо перед капотами автомобилей, замерших на запрещающий сигнал светофора. Ни один из сидевших за рулем людей даже не подумал заглушить двигатель, выскочить из салона и оттащить тяжелое железо от живого человека. Напротив, как только загорелся зеленый свет, автомобилисты яростно вдавили педали газа, проносясь в считанных сантиметрах от распластанной на асфальте актрисы.

"Не чувствовала ни рук, ни ног. Еще немножко, и, наверное, меня бы вообще насмерть убило (...) Человек лежит на дороге, на нем две эти колдобины лежат, и они срываются с места со светофора. Ну можно же остановиться. Или хотя бы тихо проехать. Я не знаю, как я жива, ей-богу", — не сдерживая слез и негодования, рассказала потрясенная звезда в личном блоге.

Самое поразительное и зловещее в этой истории заключается в географии происшествия: металл накрыл артистку ровно в том же самом месте, где ее судьба уже висела на волоске. Напомним, 25 марта в районе Таганки невнимательный водитель сбил Татьяну Васильеву, буквально переехав колесом ее ногу, после чего трусливо скрылся с места ДТП. Тогда в травмпункте медики диагностировали тяжелое растяжение связок и заковали конечность в гипс. Тот факт, что новое несчастье подкараулило актрису на том же перекрестке, породил в фанатских сообществах тревожные разговоры о "проклятом месте", которое методично пытается сжить легенду со свету.

Это вызвало мощную волну возмущения среди поклонников, требующих немедленно наказать безответственных дорожников и призвать к ответу равнодушных водителей. Сама же Татьяна Григорьевна вновь находит в себе силы бороться за здоровье, доказывая, что сломить ее волю к жизни не способны ни удары летящего железа, ни человеческое бессердечие.

