Посмотрите туда – потеряете все деньги: что категорически запрещалось делать 14 ноября

Один неосторожный взгляд в середине ноября могли надолго оставить человека без семейного счастья.

В субботу, 14 ноября 2026 года, народный календарь отмечает Осенние Кузьминки — один из главных рубежей перед наступлением настоящих зимних холодов. Православная церковь в этот день вспоминает братьев-бессребреников Косму и Дамиана Асийских, искусных врачевателей, которые лечили людей и скот даром, не требуя ни копейки за свой труд.

В народе имена святых соединили в одно звучное слово — Кузьмадемьян. Поговорка "Кузьминки — осени поминки" точно описывала суть дня: осень окончательно сдавала позиции, а реки начинали затягиваться первым прочным льдом. Кузьму и Демьяна крестьяне почитали как искусных кузнецов, способных сковать не только ледяную корку на воде, но и крепкие семейные узы. Считалось, что брак, заключенный в этот период, будет нерушимым, словно спаянный из прочного железа.

Куриный пир и охота на женихов

Второе название праздника — Куриные именины. 14 ноября домашней птице уделяли особое внимание. В деревнях служили молебны о здоровье кур, а хозяева обязательно готовили блюда из свежей птицы. Главным угощением стола становился курник — закрытый слоеный пирог с начинкой из курятины, пшена, грибов и лука.

Молодежь устраивала так называемые кузьминские ссыпчины. Девушки снимали на вечер отдельную избу, приносили из дома крупу, овощи, муку и вместе накрывали общий стол. Ближе к сумеркам на посиделки приходили парни. Это был отличный повод присмотреться друг к другу перед зимним мясоедом: если девушка вкусно накормила гостя и показала себя расторопной хозяйкой, вероятность сватовства резко возрастала. Веселье продолжалось допоздна, но без пьяных дебошей и скандалов — праздник требовал взаимного уважения.

Взгляд в упор — к нищете: главные табу дня

Список запретов на Кузьминки был жестким, а нарушать старые правила люди откровенно побаивались:

Самое известное предостережение касалось милостыни. Помогать нуждающимся 14 ноября не просто разрешалось, а горячо приветствовалось, ведь святые покровители дня были бессребрениками. Однако подавать монеты или еду следовало строго не глядя в глаза нищему. Считалось, что через прямой зрительный контакт можно перетянуть на себя чужую долю, безденежье и тяжелые хронические хвори. Деньги протягивали, глядя в землю или в сторону.

Самим кузнецам в этот день браться за молот запрещалось под угрозой тяжелого греха. Верили, что работа с раскаленным металлом на Кузьминки разозлит высшие силы, и мастер может получить серьезную травму или повредить зрение от летящей искры.

Отдельное внимание уделяли куриным костям после праздничного обеда. Их категорически нельзя было ломать, скармливать собакам или швырять в навозную кучу. Кости аккуратно собирали и закапывали в землю в саду. Нарушителям сулили мор домашней птицы и разорение всего хозяйства.

Кроме того, 14 ноября не рекомендовалось тратить крупные суммы на спонтанные покупки — кошелек после таких трат мог долго оставаться пустым.

Погодные знаки: о чем предупреждает природа

Поведение природы 14 ноября крестьяне читали без труда, прогнозируя характер грядущей зимы:

Теплый и солнечный день обещал мягкую зиму без затяжных морозов.

Если на деревьях к Кузьминкам все еще держались сухие листья — ждали суровой зимы с лютыми метелями и поздней весны.

Выпавший снег, укрывший землю ровным слоем, предвещал бурное весеннее половодье и хороший урожай зерна.

Если первый лед на водоемах был тонким и быстро ломался, устойчивая зима откладывалась до самого декабря.

Как провести день с пользой сегодня

В сегодняшней жизни традиции Кузьминок — это отличный повод навести порядок дома и провести время с семьей. Приготовьте горячий ужин с курицей, позовите близких за стол и закройте старые бытовые споры.

Не берите кредитов под влиянием эмоций, не разбрасывайтесь деньгами и сделайте хотя бы одно доброе дело бескорыстно. Простое человеческое тепло и разумная осторожность помогут встретить сезон холодов без лишней суеты и потрясений.