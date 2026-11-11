"Ощупывала перед камерами": позорный флирт Анны Седоковой разрушил чужую семью

Откровенная сцена в эфире популярного телеканала обернулась для звездного триумфатора внезапным крахом многолетней семейной идиллии.



Долгожданная победа в психологическом реалити-шоу ТНТ "Мастер игры" должна была стать звездным часом для адвоката и бывшего участника телестройки Михаила Терехина. Однако вместе с внушительным кубком и порцией славы юрист получил тяжелейший личный кризис. Гражданская супруга Лилия Воронкова собрала вещи и указала мужчине на дверь. Поводом для громкого разрыва послужил вовсе не раздел выигранных денег, а чересчур фривольные сцены с участием певицы Анны Седоковой, которые продюсеры с удовольствием смаковали в эфире на многомиллионную аудиторию.

Яблоком раздора стал один из самых пикантных эпизодов проекта. По правилам испытания, экс-солистка "ВИА Гры" должна была во что бы то ни стало отыскать спрятанную "монету-иммунитет". Местом для тайника оказался сам Терехин. Седокова не стала скромничать: певица принялась буквально ощупывать мускулистого адвоката с ног до головы, заглядывая во все потаенные карманы и не стесняясь откровенных прикосновений. Кадры с ошарашенным, но явно довольным Михаилом моментально разлетелись по социальным сетям, вызвав ярость у телезрителей. Артистку тут же заклеймили позором, назвали бессовестной разлучницей, посягнувшей на чужого мужчину.

Сама поп-дива молчать под градом обвинений не стала и пошла в жесткую контратаку. Седокова заявила, что понятия не имела о семейном положении Терехина, а любые нападки в свой адрес считает дешевым ханжеством. "Могу написать и вашему мужу. Посмотрим, захочет ли он, чтобы я его "полапала"? Найдите себе занятие. Поверьте, мне есть с кем флиртовать", — ядовито осадила певица моралистов в личном блоге.

Сам Терехин поначалу попытался отшутиться и перевести стрелки на коллег по цеху. Адвокат назвал публичные ласки "невинной игрой", необходимой для поднятия рейтингов передачи. В качестве оправдания он не постеснялся припомнить недавний громкий адюльтер рэпера Natan с блогершей Лерчек на проекте "Звезды в джунглях".

"Вот Natan, у него была история, и от него жена не ушла. У меня была невинная игра — надо было делать шоу", — оправдывался Михаил.

Однако Лилия Воронкова подобного юмора не оценила. Женщина не выдержала косых взглядов, ядовитых пересудов за спиной и бесконечных сочувственных сообщений в интернете. В итоге пара официально объявила о расставании. При этом юрист поспешил подчеркнуть: проблемы в союзе назревали годами, а роковой выпуск передачи лишь подтолкнул их к неизбежному финалу.

Седокова в долгу не осталась и публично упрекнула Терехина в корыстном пиаре на ее имени. По мнению певицы, адвокат попросту использовал чужое звездное тело, чтобы разжечь ревность избранницы и хайпануть на скандале. Артистка призвала экс-участника телешоу перестать строить из себя жертву обстоятельств, купить роскошный букет цветов и на коленях вымаливать прощение у брошенной возлюбленной. На сторону вокалистки неожиданно встала и модель Полина Диброва, также боровшаяся за победу в проекте: супруга известного ведущего подтвердила, что никакого романтического интереса к Терехину Анна не испытывала и выполняла сугубо игровую задачу.