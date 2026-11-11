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Среда 11 ноября

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"Лидуше, прекрасной части моей жизни": Бари Алибасов простился с бывшей женой

Бари Алибасов. Фото: News.ru
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Финальный аккорд в жизни народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной собрал в центре Москвы плеяду легенд советского и российского кино.

Бари Алибасов не смог лично проводить в последний путь свою бывшую супругу. Известие о кончине актрисы стало для продюсера тяжелым ударом. Участники группы "На-На", которые сейчас присматривают за подопечным, признались, что не решились сообщить ему печальную новость моментально. Бари Каримович — человек тонкой душевной организации, а его здоровье в последние годы вызывает серьезные опасения, поэтому близкие решили поберечь его нервную систему. Несколько дней продюсер ходил по дому потерянным, пытаясь осознать масштаб утраты, и лишь спустя время нашел в себе силы написать прощальный пост. Однако присутствовать на церемонии в Храме Воскресения Словущего он был физически не в состоянии. Свое последнее "прости" эпатажный муж передал через траурный венок, на ленте которого было выведено короткое, но пронзительное посвящение: "Лидуше, прекрасной части моей жизни".

Напомним, их брак, заключенный в ноябре 2018 года, превратился в настоящий сериал с судами, скандалами и дележкой элитной недвижимости. Пара развелась в 2021 году, но даже после разрыва их имена неизменно шли рука об руку в заголовках желтой прессы. Сегодня, стоя у гроба великой актрисы, многие вспоминали эту бурную историю, понимая, что для Алибасова Лидия Николаевна навсегда осталась больше, чем просто бывшей женой.

Храм был переполнен людьми, которые знали актрису десятилетиями. Среди тех, кто пришел выразить соболезнования дочерям Марии и Ольге, были Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева, Сергей Никоненко и Надежда Бабкина. Проститься с подругой приехал и известный художник Никас Сафронов. Их связывала дружба длиною в 35 лет. В редкие моменты общения с журналистами Сафронов был откровенен: он вспоминал Лидию Николаевну как невероятно добрую, открытую и профессиональную женщину, чья мягкость часто играла против нее самой.

Никас с грустью отметил, что актриса была слишком доверчивой.

"Удивительно, что ее еще на квартиру, как Долину, не раскрутили, потому что она мало разбиралась в людях", — с горечью заметил художник.

Эта черта характера — патологическая вера в порядочность окружающих — нередко делала актрису легкой мишенью для аферистов и приспособленцев, которых всегда хватало в ее окружении.

В храме также видели третьего мужа актрисы, оператора Михаила Аграновича, и двоюродную сестру Татьяну Парамонову. Несмотря на то, что на прощании присутствовали многие соратники и коллеги, в семейном кругу не обошлось без печальных пробелов. В частности, на церемонии не было внучки актрисы Анны — дочери Марии Шукшиной. Отношения в звездном клане остаются предельно сложными, и даже смерть главы семьи не смогла стереть старые обиды, которые наследники бережно хранят годами.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла в эпоху, когда актеров ценили за талант, а не за количество подписчиков в социальных сетях. И пусть Бари Алибасов не смог переступить порог храма, его венок, лежащий у подножия гроба, стал символическим жестом примирения со своим прошлым. Артистка прожила долгую, противоречивую жизнь, полную любви и разочарований, но сегодня все эти пересуды кажутся мелкими и неважными. Осталась лишь тишина церковных сводов, искренняя печаль старых друзей и светлая память о женщине, которая подарила нам незабываемые образы в кино. Прощание с легендой стало финальной точкой в истории, где любовь и скандалы переплелись так тесно, что разделить их уже невозможно. Она ушла, но остались фильмы, ставшие классикой, и память о той самой актрисе, которая умела любить, страдать и быть настоящей на экране и в жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

11 ноября 2026, 15:30
Бари Алибасов. Фото: News.ru
"Макс" / Shot✓ Надежный источник

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Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии &quot;Мосфильм&quot;
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии &quot;Мосфильм&quot; в 1973 году

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