Учреждение, открывшееся в 1936 году как районный Дом пионеров, сегодня предлагает более двух тысяч образовательных программ.

Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара отмечает 90-летие. О его истории и нынешней работе Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере "Макс".

В 1936 году учреждение открылось как Дом пионеров Пролетарского района. Одними из первых здесь начали работать кружки авиамоделирования, кройки и шитья. Позже во дворце проводили Гайдаровские недели и выпускали газету «Гайдаровские искры». Имя писателя ему присвоили в 1974 году.

Сейчас занятия посещают свыше 35 тысяч школьников и студентов колледжей. На выбор им предлагают более двух тысяч программ по шести направлениям. Среди них художественное, техническое, естественно-научное и физкультурно-спортивное. Театральные, вокальные и танцевальные студии, а также спортивные и технические кружки объединяют более 20 тысяч ребят.

Во дворце преподают свыше 140 специалистов. В их числе чемпионка Европы по гонкам с препятствиями Светлана Филипович, актер Руслан Ягудин и Тимур Ашуров, победивший в номинации «Сердце отдаю детям» конкурса «Педагоги года Москвы — 2026».

Истории писателя посвящен музейный комплекс «Музеи Гайдара». Он включает семь экспозиций.