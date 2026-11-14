Секрет магнитного притяжения: как за секунды подавить собеседника одним лишь выражением глаз

Озвучена жуткая версия гибели Соседова Долина заявила об уходе со сцены Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Азиза вскрыла всю правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой: Как ты будешь с этим жить?Азиза вскрыла всю правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой: Как ты будешь с этим жить? Шепелев озвучил жесткий ультиматум сыну от Жанны ФрискеШепелев озвучил жесткий ультиматум сыну от Жанны Фриске "Из ничтожеств делают звезд": взбешенный Юрий Лоза разнес российское телевидение"Из ничтожеств делают звезд": взбешенный Юрий Лоза разнес российское телевидение Врачи озвучили пугающий диагноз Дмитрию Диброву: Это приведет к инфаркту или инсультуВрачи озвучили пугающий диагноз Дмитрию Диброву: Это приведет к инфаркту или инсульту

Лента новостей

Суббота 14 ноября

17:12Несколько минут в другом мире: какой способ помог детям справиться со страхом перед операцией 15:16Секрет магнитного притяжения: как за секунды подавить собеседника одним лишь выражением глаз 12:12Кармический аудит перед 2027 годом: от чего знакам зодиака нужно срочно избавиться в ноябре 06:21Посмотрите туда – потеряете все деньги: что категорически запрещалось делать 14 ноября 16:51Волосы – это магнит для денег: астролог назвала даты ноября, когда стрижка спасет от долгов 15:23"Обалдеть!": возмужавший сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вызвал фурор в Сети 14:27Сергей Собянин: Новый путепровод связал два округа столицы 13:54"Хотите выставить меня уродом?": взбешенная Волочкова в ярости набросилась на оператора 12:19Вскрылась роковая деталь, которая перечеркнула помилование Лерчек 10:49Покалеченная Буйновым пенсионерка требует расплаты за 5 месяцев в больнице 09:41"Мозг деградирует": певец Данко неожиданно объяснил провал оскандалившегося Киркорова 00:20Роковое совпадение календаря: какой тайный обряд защищал дом от беды в пятницу, 13 ноября 16:05Врачи нашли способ навсегда избавиться от гипертонии без пожизненных лекарств 15:46Персонажей в новогоднем шоу "Алиса: Время чудес" озвучили Гарик Харламов и Александр Ревва 14:34"Время никого не щадит": свежее фото постаревшей Аллы Пугачевой с мужем шокировало соцсети 12:03Лариса Долина со сцены сделала громкое заявление об уходе со сцены 10:37Смертельно больная Лерчек отважилась на крайние меры от отчаяния 09:29"Ему помогли уйти": продюсер озвучил жуткую версию гибели Сергея Соседова 00:38Всего одна нелепая оплошность 12 ноября обречет на нищету – так считали наши предки 20:09Собянин: Открыта новая набережная Москвы-реки у "Мастерской Петра Фоменко" 17:11"Ощупывала перед камерами": позорный флирт Анны Седоковой разрушил чужую семью 15:30"Лидуше, прекрасной части моей жизни": Бари Алибасов простился с бывшей женой 14:26Найти своих: как Москва помогает детям обрести семью 13:03Холостая Луна: когда категорически запрещено подписывать контракты и делать крупные покупки 11:34В школах Подмосковья расширили углублённое изучение физики, химии и биологии 10:52Андрей Малахов озвучил шокирующую версию гибели Сергея Соседова 09:47После громкого фиаско Киркорова настиг новый удар 00:15Не оставляйте детей одних: какую страшную беду боялись накликать на семью 11 ноября, в Волчий праздник 17:15Брак затрещит по швам или накроет страсть: честный взрослый гороскоп на ноябрь для всех знаков 16:43Четыре циферблата Константина Чайкина появились на Huawei Watch 6 15:39Анатолий Цой борется за жизнь в чужой стране 13:30Обнародовано видео последних секунд жизни Сергея Соседова 12:24Ученые в панике: какая климатическая катастрофа накроет Землю уже в 2027 году 10:54"Сама решу": Волочкова в слезах переписала судьбу своего многомиллионного наследства 09:46У заброшенной квартиры Ефремова объявился хозяин 00:46Ни в коем случае не совершайте эту роковую ошибку 10 ноября 17:14На региональных дорогах 14 округов Подмосковья восстановили освещение 16:57Картины внука Аллы Пугачевой внезапно исчезли из столичной галереи 15:29Названы тайные пороки, которые принесут богатство знакам зодиака в ноябре 15:11Собянин: ГКБ № 15 им. Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году 13:16Четыре павильона и зал на 2240 мест. Каким станет "ВДНХ Экспо" 13:09"Мосбилет" рекомендует концерты в интерьерах Петровского путевого дворца 13:09"Беру всю вину на себя": предсмертная мольба Федосеевой-Шукшиной разорвала сердца наследников 13:04Собянин назвал ключевые городские проекты по поддержке детей-сирот 11:57Ученые раскрыли мутации, которые происходят с людьми прямо сейчас 10:20В семье певицы Нюши произошла жуткая трагедия 09:40Стало известно, с кем разделит вечный покой Федосеева-Шукшина 00:28Какую тайную клятву давали наши предки 9 ноября и почему расплата за нее была мгновенной 17:20Секрет уверенности за секунды: почему обычная пуговица спасет вас от провала на переговорах 15:36Тайна мамонтовых костей раскрыта: гибель слонихи перечеркнула вековые мифы о ледниковом периоде
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Секрет магнитного притяжения: как за секунды подавить собеседника одним лишь выражением глаз

Фото: magnific.com
258

О том, как обернуть свою физиологию себе на пользу, рассказывает актриса и режиссер театра "ДаМы" Виктория Мустафина.

Прямой взгляд в глаза — это не просто способ донести информацию, а мощнейшее оружие, которым большинство людей пользоваться совершенно не умеют. Чаще всего в ответственные моменты мы либо суетливо отводим очи в сторону, сразу выдавая свою неуверенность, либо начинаем "сверлить" собеседника так, что тот невольно чувствует угрозу и начинает защищаться. В обоих случаях результат один: вы теряете контроль над ситуацией и проигрываете борьбу за авторитет еще до того, как перешли к сути дела.

Первое, что нужно уяснить: страх прямого контакта — это не дефект характера, а базовая биологическая настройка. В животном мире пристальный, неотрывный взгляд — это прямой вызов, признак агрессии и подготовка к атаке. Инстинкты подсказывают нашему организму, что нужно либо немедленно переходить в наступление, либо искать пути к отступлению. Вот почему в самый важный момент переговоров или на первом свидании нам так хочется моргнуть, посмотреть на часы или перевести взор на случайно пролетающую муху. Это наше подсознание пытается снизить уровень внутреннего напряжения, которое кажется невыносимым. Но профессиональные артисты знают: это напряжение можно и нужно использовать как ресурс.

Самый простой, но феноменально действенный трюк, к которому прибегают политики и опытные ораторы, — это фокусировка на переносице или зоне между бровями. Когда вы пытаетесь сканировать зрачки собеседника, взгляд неизбежно становится бегающим и нервозным. Вы нервничаете, собеседник чувствует ваше давление, и коммуникация превращается в дуэль. Перенеся точку фокусировки на переносицу, вы добиваетесь потрясающего эффекта: вашему визави кажется, что вы смотрите ему прямо в глаза, но вы при этом остаетесь расслабленным, сохраняя хладнокровие. Это идеальный способ создать образ уверенного лидера, не истощая себя попытками "прожечь" человека насквозь.

Существует еще один метод, который часто называют "взглядом насквозь". Суть его проста: вы смотрите не на конкретные черты лица, а будто сквозь человека, в некую точку позади него. Такой прием рождает ощущение расслабленности и внутренней силы. Собеседник видит, что вы не пытаетесь его подавить или уличить в чем-то, но при этом ваш взор остается спокойным и весомым. Этот магнетизм считывается на подсознательном уровне как признак человека, которому не нужно ничего доказывать, потому что он и так контролирует пространство.

Отдельная головная боль для многих — навязчивое желание постоянно моргать. Это естественный рефлекс: глаз сохнет, и мозг требует влаги. Но когда человек начинает быстро хлопать ресницами, он выглядит испуганным ребенком, который попался на шалости. Спасение одно — замедление. Приучите себя моргать нарочито неспешно, плавно опуская и поднимая веки. Такой ритм добавляет облику солидности, взвешенности и спокойствия. И не забывайте про глубокое дыхание — оно помогает расслабить мелкие мышцы вокруг глаз, которые всегда первыми выдают наше волнение.

Впрочем, вся эта техническая эквилибристика не будет стоить и ломаного гроша, если внутри вас царит хаос. Невозможно транслировать силу "хищника", когда в душе затаился "испуганный кролик". Перед тем как войти в кабинет начальника или выйти на сцену, попробуйте простую ментальную установку: "Я здесь самая интересная личность". Звучит пафосно? Возможно. Но это единственный способ сменить вектор самооценки. Перестаньте оценивать себя глазами собеседника. Представьте, что это не вы пришли на экзамен или переговоры, а собеседник пришел к вам в гости. Станьте наблюдателем, который оценивает, достоин ли гость его внимания, а не тем, кого должны оценивать другие.

Как только вы сместите фокус с вопроса "а как я выгляжу в его глазах?" на вопрос "а что это за человек передо мной?", страх исчезнет сам собой. Появится та самая хищная уверенность, которая не имеет ничего общего с агрессией. Это спокойный, расслабленный контроль над реальностью. Главное — помнить, что любой навык, даже умение правильно смотреть, требует тренировок. И как только вы начнете практиковать это в повседневной жизни, вы с удивлением заметите, как люди начинают слушать вас внимательнее, а самые сложные разговоры перестают казаться непреодолимым испытанием.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2026, 15:16
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Деньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья

Несколько минут в другом мире: какой способ помог детям справиться со страхом перед операцией

Несколько минут в другом мире: какой способ помог детям справиться со страхом перед операцией
Ожидание операции может пугать ребенка не меньше самой процедуры, но у врачей появился еще один способ помочь ему отвлечься. Ученые из Университета Содружества Виргинии в США изучили, как сеансы виртуальной реальности влияют на детей перед плановой операцией, сообщает ridlife.

Кармический аудит перед 2027 годом: от чего знакам зодиака нужно срочно избавиться в ноябре

Кармический аудит перед 2027 годом: от чего знакам зодиака нужно срочно избавиться в ноябре
Вселенная включает режим беспощадной ревизии, заставляя каждого сбросить накопленный балласт, пока он окончательно не утянул судьбу на дно. Осень выходит на финишную прямую, устраивая жесткую проверку на прочность.

Посмотрите туда – потеряете все деньги: что категорически запрещалось делать 14 ноября

Посмотрите туда – потеряете все деньги: что категорически запрещалось делать 14 ноября
Один неосторожный взгляд в середине ноября могли надолго оставить человека без семейного счастья. В субботу, 14 ноября 2026 года, народный календарь отмечает Осенние Кузьминки — один из главных рубежей перед наступлением настоящих зимних холодов.

Волосы – это магнит для денег: астролог назвала даты ноября, когда стрижка спасет от долгов

Волосы – это магнит для денег: астролог назвала даты ноября, когда стрижка спасет от долгов
Обычный поход в салон красоты перед зеркалом может стать мощным инструментом энергетической чистки, способным как стереть черную полосу, так и перекрыть денежный кислород. Стрижка волос издавна считалась не просто гигиенической процедурой, а сильным эзотерическим ритуалом.

"Обалдеть!": возмужавший сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вызвал фурор в Сети

"Обалдеть!": возмужавший сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вызвал фурор в Сети
Новые кадры из семейного архива юмориста заставили поклонников заговорить о поразительном сходстве наследника со звездным отцом. Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) поделился с подписчиками личного блога свежей фотографией, на которой запечатлен вместе с подросшим сыном.

Выбор читателей

13/11Птн"Обалдеть!": возмужавший сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вызвал фурор в Сети 13/11ПтнВскрылась роковая деталь, которая перечеркнула помилование Лерчек 13/11Птн"Мозг деградирует": певец Данко неожиданно объяснил провал оскандалившегося Киркорова 13/11ПтнПокалеченная Буйновым пенсионерка требует расплаты за 5 месяцев в больнице 13/11Птн"Хотите выставить меня уродом?": взбешенная Волочкова в ярости набросилась на оператора 13/11ПтнРоковое совпадение календаря: какой тайный обряд защищал дом от беды в пятницу, 13 ноября