Сомнолог Майкл Бреус предложил действенный метод.



Примерно треть людей сталкивается с ситуацией, когда глаза буквально слипаются от усталости, но быстро уснуть не получается. Мозг продолжает прокручивать дневные заботы, не позволяя расслабиться. Известный клинический психолог и сомнолог Майкл Бреус предлагает эффективное решение этой проблемы — методику под названием "Час снижения энергии".

По словам эксперта, этот подход работает по аналогии с автомобилем: чтобы плавно остановиться, нужно вовремя отпустить газ и мягко нажать на тормоз. Вся процедура занимает ровно 60 минут и делится на три равных этапа по 20 минут каждый.

Первые 20 минут специалист советует посвятить рутинным делам, которые необходимо завершить перед ночным отдыхом. В это время можно подготовить одежду на утро, разложить необходимые бумаги или составить список задач на следующий день. Такая подготовка позволяет разгрузить голову от тревожных мыслей о грядущем утре.

Следующие 20 минут отведены на гигиенические процедуры — принятие расслабляющей ванны, душа и чистку зубов. При этом сомнолог рекомендует заблаговременно приглушить свет в квартире, чтобы помочь организму начать выработку мелатонина.

Финальный двадцатиминутный отрезок должен быть полностью посвящен приятным и успокаивающим занятиям. Это может быть чтение бумажной книги, медитация, прослушивание спокойной музыки или сочетание этих практик.

Главное правило методики — полностью исключить любые социальные сети, гаджеты и новости на любом из этапов. Яркий свет экранов и поток информации способны вмиг перепутать педали в вашей голове и вернуть мозг в состояние бодрствования.