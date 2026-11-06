"Из ничтожеств делают звезд": взбешенный Юрий Лоза разнес российское телевидение

Легендарный музыкант не стал сдерживать накопившуюся ярость и сорвал фальшивый глянец с современного отечественного телеэкрана.

Юрий Лоза давно заслужил в светской тусовке репутацию самого бескомпромиссного и резкого правдоруба, который никогда не оглядывается на авторитеты и не боится переходить на личности. Пока многие звезды предпочитают лукаво улыбаться на красных дорожках и хвалить коллег ради сохранения эфиров, автор культового хита "Плот" бьет наотмашь. На этот раз под сокрушительный удар мэтра попало российское телевидение. По твердому убеждению артиста, федеральные каналы окончательно превратились в ярмарку тщеславия и циничный конвейер, где бал правят большие деньги, а не реальное дарование.

В беседе с Общественной службой новостей музыкант без обиняков заявил, что современные развлекательные передачи стало физически невозможно смотреть. Золотая эпоха живого звука и ярких личностей канула в лету: настоящие легенды сцены сегодня либо вытеснены на обочину медийного пространства, либо уже ушли из жизни. Освободившееся место у микрофонов мгновенно заняли персонажи со связями, не имеющие ни малейшего отношения к искусству.

"Большинство либо в тени, либо ушли из жизни. А в телевизор приглашают тех, у кого есть связи и нет ни капли таланта. Это мракобесие, честно говоря. Из любого ничтожества за несколько миллионов делают раскрученную звезду. Такую личность начинают пиарить, с ее лицом создают мерч, рекламу, создают ток-шоу с ее участием. И все, механизм зарабатывания денег запущен. Пока лицо такого существа будет мелькать везде — доход и рекламные контракты обеспечены. И неважно, талантлив человек или нет, голос подкрутят тюнингом и искусственным интеллектом. Одни поющие головы везде", — в сердцах припечатал мэтр.

Лоза в красках описал примитивный механизм, с помощью которого продюсеры годами дурачат публику. Сегодня для покорения музыкального олимпа больше не требуются природные вокальные данные, годы изнурительных репетиций или безупречный слух. Достаточно вложить круглую сумму в раскрутку, нанять армию маркетологов и доверить безголосую куклу современным компьютерным технологиям. Автотюн и цифровые нейросети вытянут любую фальшивую ноту, а агрессивная реклама заставит аудиторию поверить в "гениальность" очередного проекта-однодневки.

В словах композитора сквозит неприкрытая горечь за судьбу отечественной эстрады. Сам Юрий Эдуардович привык доказывать состоятельность у микрофона исключительно живым исполнением и мощной мужской энергетикой. Музыкант открыто намекает: современной сцене катастрофически не хватает харизматичных, штучных артистов старой школы — таких, как он сам, умеющих не просто открывать рот под фонограмму, а по-настоящему держать зал и вести за собой зрителя.

Громкое заявление ветерана сцены рискует вызвать новый виток закулисных войн, однако в одном Лоза попал точно в яблочко: народ действительно устал от безликих марионеток. Зритель все чаще отворачивается от телевизора, не желая тратить время на пластиковый суррогат. Смогут ли программные директора услышать этот крик души или конвейер "поющих голов" продолжит штамповать фальшивых кумиров — вопрос, ответ на который мы увидим в ближайших праздничных эфирах.