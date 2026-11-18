Главный специалист российского шоу-бизнеса по дамам элегантного возраста вновь оказался в центре внимания, представив публике свою новую таинственную спутницу.

Прохор Шаляпин в эфире телеканала ТНТ решил не томить фанатов и честно рассказал о своей очередной сердечной привязанности. Артист, чей послужной список романов давно стал притчей во языцех, признался, что в его жизни появилась дама сердца, которая вдохновляет его на новые свершения. Однако отношения с этой женщиной далеки от привычного светского лоска: все общение проходит исключительно в приватной обстановке, скрытой от посторонних глаз в элитной квартире в Хамовниках.

Самым пикантным моментом этой истории стало отношение взрослых детей новой подруги певца. По словам Прохора, его спутница серьезно поругалась с наследниками из-за своего общения с ним. Ирония судьбы заключается в возрасте этих самых детей: как признался шоумен, им уже "под 60 лет". Таким образом, новая избранница певца оказалась женщиной весьма почтенного возраста, что, впрочем, для Прохора — дело привычное.

"Она непубличный человек. Мы договорились, что я не буду это выносить за пределы нашего общения в ее квартире в Хамовниках. Я ее никуда не вывожу", — отметил Шаляпин в эфире программы "Утро. ТНТ".

При этом артист поспешил охладить пыл фанатов, мечтающих о скорой свадьбе. Он настаивает на том, что никакой романтической связи между ними нет. Прохор охарактеризовал их отношения как крепкую дружбу, основанную на взаимном уважении. Певец восхищается жизнестойкостью этой женщины и находит в ней опору для собственного вдохновения. "Мы хорошо дружим. Мы не парень и девушка, я вдохновляюсь такими жизнестойкими людьми", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что подобный выбор спутниц для Шаляпина — проверенная временем стратегия. Певец давно закрепил за собой репутацию любимца состоятельных и опытных женщин. Вся страна прекрасно помнит его громкий брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной в 2013 году, которая была старше его на 28 лет. Позже, в 2021 году, Прохор связал себя узами брака с канадской предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, также значительно превосходившей его в возрасте.

Многие скептики в Сети до сих пор гадают, являются ли подобные признания Прохора искренними или это очередной продуманный пиар-ход для поддержания интереса к своей персоне. Однако сам артист выглядит вполне довольным жизнью, не обращая внимания на пересуды. Похоже, ему вполне комфортно в роли друга для женщин, чей жизненный опыт превышает его собственный, а недавний конфликт с детьми его новой спутницы лишь добавляет истории драматизма, столь необходимого для поддержания статуса звезды таблоидов.