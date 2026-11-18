Скандалы вокруг дележа элитной недвижимости и несмолкаемая атака хейтеров вынудили Ларису Долину принять радикальные меры.



Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева одной из первых откликнулась на заявление Ларисы Долиной, поддержав ее смелое решение взять паузу. По мнению легенды советского кино, решение Долиной — это не каприз, а радикальная, но необходимая мера, чтобы выжить в условиях беспрецедентного давления. Немоляева не скрывает сочувствия: она прекрасно понимает, что за блестящим фасадом шоу-бизнеса скрываются порой невыносимые испытания, способные сломить даже самых волевых людей.

"Это ее дело. Она, наверное, устала. Я думаю, пережить такое тяжело любому человеку, и очень волевому, и очень сильному, какой, наверное, она является. Я думаю, дай ей Бог, чтобы она со всем этим справилась и чтобы все это ушло в прошлое. Я ей пожелаю этого", — поделилась своим мнением Немоляева в интервью.

Напомним, что Лариса Долина объявила о намерении приостановить концертную деятельность примерно на год. Певица прямо заявила: ей жизненно необходимо время для восстановления здоровья и подготовки обновленной музыкальной программы. В последнее время артистка оказалась в эпицентре разрушительных событий. Самым болезненным ударом стала история с продажей ее московской квартиры. После сомнительной сделки, в которой певица заявила о мошенничестве, началась изнурительная судебная тяжба. Несмотря на попытки аннулировать договор, Верховный суд встал на сторону покупателя, а Мосгорсуд вынес вердикт о выселении исполнительницы.

Эта история вызвала не только юридические сложности, но и волну публичного хейта. Социальные сети наполнились гневными комментариями: многие пользователи обвинили Долину в попытке провернуть аферу, чтобы оставить себе и деньги, и жилье. На фоне судебных приставов, звонков мошенников и агрессии в Сети психическое состояние артистки серьезно пошатнулось.