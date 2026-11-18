Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева одной из первых откликнулась на заявление Ларисы Долиной, поддержав ее смелое решение взять паузу. По мнению легенды советского кино, решение Долиной — это не каприз, а радикальная, но необходимая мера, чтобы выжить в условиях беспрецедентного давления. Немоляева не скрывает сочувствия: она прекрасно понимает, что за блестящим фасадом шоу-бизнеса скрываются порой невыносимые испытания, способные сломить даже самых волевых людей.
"Это ее дело. Она, наверное, устала. Я думаю, пережить такое тяжело любому человеку, и очень волевому, и очень сильному, какой, наверное, она является. Я думаю, дай ей Бог, чтобы она со всем этим справилась и чтобы все это ушло в прошлое. Я ей пожелаю этого", — поделилась своим мнением Немоляева в интервью.
Напомним, что Лариса Долина объявила о намерении приостановить концертную деятельность примерно на год. Певица прямо заявила: ей жизненно необходимо время для восстановления здоровья и подготовки обновленной музыкальной программы. В последнее время артистка оказалась в эпицентре разрушительных событий. Самым болезненным ударом стала история с продажей ее московской квартиры. После сомнительной сделки, в которой певица заявила о мошенничестве, началась изнурительная судебная тяжба. Несмотря на попытки аннулировать договор, Верховный суд встал на сторону покупателя, а Мосгорсуд вынес вердикт о выселении исполнительницы.
Эта история вызвала не только юридические сложности, но и волну публичного хейта. Социальные сети наполнились гневными комментариями: многие пользователи обвинили Долину в попытке провернуть аферу, чтобы оставить себе и деньги, и жилье. На фоне судебных приставов, звонков мошенников и агрессии в Сети психическое состояние артистки серьезно пошатнулось.