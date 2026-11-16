Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков огорошили новостью о пополнении

44-летняя Юлия Ковальчук родила долгожданного сына от Алексея Чумакова.



Певица Юлия Ковальчук и ее супруг, музыкант Алексей Чумаков, официально объявили о рождении третьего ребенка. У звездных родителей родился мальчик. Радостным событием артисты поделились на своих страницах в социальных сетях, опубликовав трогательное послание, которое моментально собрало десятки тысяч восторженных откликов и теплых поздравлений от коллег по цеху и преданных слушателей.

"Наш сыночек! Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения", — написали счастливые супруги.

Появление сына на свет совпало с личным праздником певицы: буквально на днях экс-солистке группы "Блестящие" исполнилось 44 года. Алексей Чумаков не раз признавался в интервью, что семья и дети для него всегда остаются на первом месте, затмевая любые карьерные амбиции и гастрольные графики.

История любви Ковальчук и Чумакова давно стала редким примером стабильности и преданности в мире шоу-бизнеса, где громкие разводы и скандалы случаются с завидной регулярностью. Артисты познакомились еще в далеком 2003 году во время совместных телевизионных проектов, однако романтические чувства между ними вспыхнули лишь спустя четыре года. Влюбленные долго проверяли свои отношения на прочность и сыграли красивую, уединенную свадьбу в Испании в 2013 году, пригласив на торжество только самых близких людей.

Супруги уже воспитывают двоих детей: девятилетнюю Амелию и трехлетнюю Алисию. Рождение долгожданного сына стало для звездной пары настоящим подарком судьбы, о котором они давно мечтали. Несмотря на публичность своих профессий, Юлия и Алексей всегда ревностно оберегают семейное гнездышко от назойливых глаз папарацци. Каждую беременность певица старалась не афишировать до самых поздних сроков, наслаждаясь тишиной и спокойствием вдали от столичной суеты.

В комментариях под публикацией звездной четы уже отметились десятки знаменитостей, наперебой желающих маме и малышу крепкого здоровья, а отцу — неиссякаемого вдохновения. Многодетные родители принимают поздравления со всего мира, готовясь к новому счастливому этапу в своей жизни.