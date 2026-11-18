Гоша Куценко не скрывает своего восторга.



Гоша Куценко раскрыл семейную тайну, которую актер и его бывшая супруга Мария Порошина долгое время усердно оберегали от назойливого внимания прессы. Оказывается, старшая наследница знаменитой актерской династии — Полина Куценко — уже некоторое время как вышла замуж. Артист, известный своей скрытностью в вопросах частной жизни, неожиданно разоткровенничался, прервав молчание о главном событии в жизни своей дочери.

Само торжество состоялось еще в сентябре, однако звездные родители предпочли не устраивать из этого события шумного светского шоу с сотнями репортеров. По словам Гоши, свадьба прошла в камерной, но очень атмосферной обстановке. Торжество организовали в кинопарке, что стало своеобразной данью профессии родителей. "Как настоящие киношники мы отметили прямо недалеко от съемочной площадки", — с теплотой сообщил актер.

Куценко не скрывает своего восторга от выбора наследницы. Он подчеркнул, что принял зятя в семью с распростертыми объятиями, сразу определив ему место в своем ближнем круге.

"Полечка вышла замуж, все отлично. У меня появился еще один сын и брат. Вадим его зовут", — откровенно рассказал звезда кино.

Мужем звездной наследницы стал программист по имени Вадим. Молодой человек — персона максимально непубличная, он предпочитает держаться в тени своей знаменитой супруги и ее родителей, не мелькая на красных дорожках и в скандальных репортажах. Гоша Куценко отметил, что такой выбор дочери его полностью устраивает, а зять оказался достойным и надежным человеком, с которым приятно иметь дело.

Несмотря на радостное событие, о внуках пока говорить рано. По словам артиста, молодые живут для себя, а все внимание Полины сейчас сосредоточено исключительно на профессиональном развитии. Карьера актрисы для девушки стоит на первом месте, и торопиться со статусом матери она пока не намерена, предпочитая строить прочный фундамент своего будущего успеха. Для Марии Порошиной и Гоши Куценко этот важный шаг дочери стал поводом для искренней радости. Поклонники пары активно поздравляют молодоженов, отмечая, что их союз выглядит гармоничным и спокойным, несмотря на то, что зять далек от мира софитов и театральных подмостков. Остается только порадоваться, что в этой творческой семье царит полное взаимопонимание, а выбор дочери нашел такой теплый отклик в сердцах ее родителей.