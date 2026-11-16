Олег Газманов публично раскаялся в главной ошибке своей жизни

Олег Газманов признался в чувстве вины перед семьей.



Народный артист России Олег Газманов, отметивший 75-летний юбилей, неожиданно предстал перед зрителями без привычной бравады и неизменного сценического лоска. В откровенном интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" певец сделал тяжелое признание. Несмотря на то, что со второй супругой Мариной Муравьевой-Газмановой он счастлив в браке уже 23 года, а этот жизненный этап называет одним из лучших, душу артиста точит глубокая и неизбывная боль.

За фасадом идеальной семьи и финансового благополучия скрывается горькое осознание упущенного времени. Газманов открыто заявил, что чувствует себя перед близкими вечным должником. Из-за изнуряющего гастрольного графика, перелетов и постоянной работы в студии он пропустил ключевые моменты взросления своих детей — старшего сына Родиона, пасынка Филиппа и младшей дочери Марианны.

"Я виноват перед своей семьей, много не додал, много не воспитал, потому что все время был на гастролях. Я старался, чтобы у них все было в доме, чтобы ни в чем не нуждались, а они хотели видеть меня чаще. К сожалению, такая судьба и моряка, и артиста", — с тяжелым вздохом признался исполнитель хитов "Офицеры" и "Мои ясные дни".

Впрочем, сегодня в большой и дружной семье артиста наступил новый этап, заставляющий по-новому взглянуть на прожитые годы. Совсем недавно Олег Газманов впервые примерил на себя статус тестя: замуж вышла его младшая любимица Марианна. Избранником девушки стал молодой человек по имени Максим. Знакомство будущего зятя со знаменитым тезкой прошло по-мужски колоритно: певец встретил молодого человека с казачьей шашкой наперевес, сняв ее со стены. Впрочем, этот шутливый экспресс-тест на прочность прошел успешно, и теперь артист полностью доволен выбором дочери, благословляя ее на семейную жизнь.

Искреннее раскаяние мэтра эстрады вызвало бурный отклик у зрителей. Судьба популярного артиста вновь подтвердила суровую истину: за оглушительные аплодисменты и любовь миллионов всегда приходится платить самую высокую цену, которую уже никому и никогда не удастся вернуть.