Популярный рацион, завоевавший миллионы поклонников по всему миру благодаря обещаниям быстрого похудения, преподнес ученым серьезный сюрприз.



Названа диета, которая может спасти от рака. Как выяснилось, реальное влияние нашего рациона на организм напрямую зависит от того, какие именно жиры попадают на тарелку, а это открытие кардинально меняет взгляд на борьбу с опасными заболеваниями. Об этом сообщает Ridlife.

Напомним, суть кетодиеты заключается в резком ограничении углеводов при одновременном преобладании жиров и белков. Такой рацион вводит организм в состояние кетоза, заставляя перерабатывать жиры и кетоны в энергию вместо привычной глюкозы. Однако группа исследователей из Университета Цинциннати решила проверить, как разные типы жирных кислот влияют на внутренние процессы, и результаты экспериментов на мышах и клеточных культурах оказались весьма неоднозначными.

Оказалось, что реакция организма кардинально меняется в зависимости от происхождения жиров. Длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты провоцируют сильный воспалительный иммунный ответ, запуская механизмы клеточного стресса и активируя иммунные клетки через митохондриальные реакции. В то же время ненасыщенные и среднецепочечные жирные кислоты действуют с точностью до наоборот, подавляя воспалительные процессы.

Эта двойственность имеет критическое значение в контексте изучения онкологии. Исследователи полагают, что грамотный подбор жиров в кетогенном рационе способен менять микроокружение опухоли. Подобные изменения могут существенно повысить эффективность современной иммунотерапии, превращая привычный способ сбросить вес в мощный инструмент исцеления. Дальнейшее изучение этой связи поможет врачам использовать кетодиету как точечный метод в комплексном лечении рака.