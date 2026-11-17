Названа диета, которая может спасти от рака. Как выяснилось, реальное влияние нашего рациона на организм напрямую зависит от того, какие именно жиры попадают на тарелку, а это открытие кардинально меняет взгляд на борьбу с опасными заболеваниями. Об этом сообщает Ridlife.
Напомним, суть кетодиеты заключается в резком ограничении углеводов при одновременном преобладании жиров и белков. Такой рацион вводит организм в состояние кетоза, заставляя перерабатывать жиры и кетоны в энергию вместо привычной глюкозы. Однако группа исследователей из Университета Цинциннати решила проверить, как разные типы жирных кислот влияют на внутренние процессы, и результаты экспериментов на мышах и клеточных культурах оказались весьма неоднозначными.
Оказалось, что реакция организма кардинально меняется в зависимости от происхождения жиров. Длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты провоцируют сильный воспалительный иммунный ответ, запуская механизмы клеточного стресса и активируя иммунные клетки через митохондриальные реакции. В то же время ненасыщенные и среднецепочечные жирные кислоты действуют с точностью до наоборот, подавляя воспалительные процессы.
Эта двойственность имеет критическое значение в контексте изучения онкологии. Исследователи полагают, что грамотный подбор жиров в кетогенном рационе способен менять микроокружение опухоли. Подобные изменения могут существенно повысить эффективность современной иммунотерапии, превращая привычный способ сбросить вес в мощный инструмент исцеления. Дальнейшее изучение этой связи поможет врачам использовать кетодиету как точечный метод в комплексном лечении рака.