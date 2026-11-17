Зимой привычные парковые маршруты меняются, а вместе с ними появляются новые возможности для активного отдыха. Катание на коньках, лыжные прогулки и игры на снегу позволяют совместить движение с приятным времяпрепровождением на свежем воздухе.

Но сегодня, отправляясь в московский парк, горожане рассчитывают не только на красивые аллеи и разнообразные развлечения, но и на привычные городские удобства. Выпить горячего чая после катания на коньках, перекусить во время прогулки или просто отдохнуть в тепле – всё это делает зимний досуг комфортнее. Важную роль здесь играет сотрудничество города с предпринимателями, благодаря которому в парках появляются дополнительные услуги и возможности для отдыха.

На каток – за новыми впечатлениями

Поход на каток давно не ограничивается несколькими кругами по льду. Сегодня катание на коньках можно совместить с играми, конкурсами и другими развлечениями для всей семьи.

Такой подход уже опробовали на катках в «Сокольниках», Измайловском парке и «Митине». При участии партнёров проекта «Зима в Москве» здесь проводили соревнования по мини-хоккею и керлингу, устраивали игры в снежки, кулинарные состязания и беспроигрышные лотереи. Причём развлечения были рассчитаны на посетителей разных возрастов – от детей до взрослых.

Для участия в подобных мероприятиях необязательно быть опытным фигуристом или уверенно держаться на коньках. Игры и конкурсы позволяют разнообразить привычный отдых на катке и провести время вместе с друзьями или семьёй.

Вкус зимней прогулки

У зимних прогулок есть и своя гастрономическая сторона. Горячие блины, супы, ягодные чаи и кофе становятся особенно желанными после катания на коньках или долгого пребывания на морозе. Необязательно отправляться в ресторан – перекусить можно прямо на территории парка, в небольшом торговом павильоне.

Иногда для отдыха достаточно и необычного решения. Например, в парке «Ходынское поле» в прошлом сезоне появился тёплый домик в форме бургера с подогреваемыми скамейками. Здесь посетители могли присесть, согреться и немного отдохнуть. Вдоль прогулочного маршрута также разместили точки питания, места для отдыха и фотозону.

Предусмотрели и возможность предварительного заказа через мобильное приложение – посетители могли забрать готовые блюда прямо во время прогулки.

Ёлки, которые хочется рассматривать

Свои необычные форматы зимнего досуга появляются и на московских бульварах. Один из примеров – выставка дизайнерских новогодних елей на Тверском бульваре.

Этой зимой в клубе «Москва» планируется разместить более 50 рождественских деревьев, каждое из которых получит собственное оформление. Компании смогут использовать для украшения ёлок элементы своей продукции и фирменного стиля.

Подобный формат уже использовали в прошлом сезоне, когда на Тверском бульваре появились ёлки с необычными украшениями – от жемчужных нитей и бархатных бантов до миниатюрных копий косметических средств и матрёшек.

В этом году выставка пройдёт под названием «Ёлка чудес! Тепло большого города». К участию пригласили российские компании, выпускающие косметику, парфюмерию, украшения, аксессуары и товары для дома, а также представителей индустрии красоты.

Каждому участнику предстоит разработать собственную концепцию украшения ёлки. Это могут быть композиции в цветах фестиваля «Путешествие в Рождество» или оригинальные дизайнерские решения.

Для компаний участие в выставке – возможность представить себя за пределами привычных торговых площадок. Здесь вместо стандартной витрины они могут использовать праздничные композиции, в которых находят отражение особенности их продукции и фирменного стиля. При этом участники не просто демонстрируют собственные дизайнерские идеи, но и вносят вклад в оформление одного из центральных московских бульваров.

Помимо украшения ёлок, участники смогут проводить для посетителей мастер-классы, конкурсы и розыгрыши подарков. Торговые павильоны в зимнем клубе «Москва» участникам проекта предоставляют бесплатно. Это позволяет компаниям направить сэкономленные на аренде средства на организацию праздничной программы и подарки для гостей.

Больше поводов выйти из дома

С наступлением вечера московские парки приобретают особое очарование. Загораются гирлянды и праздничные огни, знакомые аллеи выглядят совсем иначе. И это ещё один повод выйти из дома или прогуляться после работы, встретиться с друзьями, покататься на коньках или просто выпить горячего чая на свежем воздухе.

Впрочем, у москвичей давняя традиция совмещать прогулки с развлечениями и угощениями. Ещё в старой Москве на праздничных гуляньях катались с ледяных гор, смотрели балаганные представления, пили горячий сбитень и ели блины.

С тех пор изменились и город, и сами развлечения, но традиция осталась. Сегодня её продолжают многочисленные мероприятия проекта «Зима в Москве».

Чтобы не пропустить интересные события этой зимы, стоит заглядывать на официальный сайт проекта и следить за его социальными сетями. Там публикуют программу мероприятий, адреса площадок и время проведения мастер-классов, спортивных игр и праздничных представлений. Это поможет заранее выбрать, куда отправиться в ближайшие выходные.