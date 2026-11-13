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Пятница 13 ноября

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Сергей Собянин: Новый путепровод связал два округа столицы

Фото: МАКС / Мэр Москвы Сергей Собянин. Источник: «Вечерняя Москва»
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Сооружение длиной более 120 метров станет частью развязки у Боровского шоссе.

В Западном и Новомосковском округах появится новый маршрут к школам, детским садам и поликлиникам. Для него уже смонтировали путепровод над магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, рассказал Сергей Собянин. Сооружение длиной свыше 120 метров свяжет Новоорловскую улицу в Ново-Переделкине с дублером Боровского шоссе в районе Внуково.

В перспективе по путепроводу пустят наземный транспорт. Маршрут позволит добираться от метро «Рассказовка» и жилого комплекса «Рассказово» до социальных объектов на Новоорловской улице.

Путепровод входит в состав многоуровневой развязки, которую рассчитывают достроить в 2027 году. В рамках проекта построят более двух километров дорог, реконструируют часть Новоорловской улицы и сделают съезды на магистраль и с нее. На реконструируемом участке улицы предусмотрено по две полосы в каждую сторону.

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13 ноября 2026, 14:27
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