Названа угроза, разрушающая женский мозг изнутри

Стандартные схемы лечения болезней мозга не подходят женщинам.



Современная медицина постепенно отказывается от концепции "усредненного пациента", которая долгое время доминировала в неврологии и фармакологии. На прошедшей в 2026 году конференции Общества нейронаук исследователи представили работы, доказывающие ключевую роль генетических и половых различий в развитии тяжелых патологий мозга, сообщает ridlife.

Как отметила доктор Лииса Галеа из Центра по проблемам зависимостей и психического здоровья, учет индивидуальных биологических профилей открывает новые возможности в терапии таких сложных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и фибромиалгия.

Уязвимость женского мозга в период менопаузы

Особое внимание ученых привлекли механизмы развития болезни Альцгеймера, от которой страдают около 40 миллионов человек по всему миру. Несколько докладов были посвящены особенностям течения болезни у женщин в период гормональной перестройки.

Эксперименты на грызунах показали, что у самок с генетической предрасположенностью к заболеванию менопауза становится критическим периодом. В это время наблюдается деградация мозговых цепей, отвечающих за память и когнитивные функции. Наблюдения за людьми подтвердили эту тенденцию: пациенты с генетическим риском по-разному реагируют на заместительную гормональную терапию в зависимости от состава препаратов.

Половой диморфизм при фибромиалгии

Исследователи также зафиксировали различия при изучении фибромиалгии — хронического синдрома, который сопровождается болью и усталостью и затрагивает до 4% населения Земли.

На мышиных моделях ученые показали, что самки демонстрируют иной паттерн реакций. Они остаются гиперчувствительными к прикосновениям и показывают более высокий уровень активации иммунной системы по сравнению с самцами.

Аналогичные различия проявились в экспериментах по изучению влияния хронического воспаления кишечника на патологии мозга, связанные с болезнью Альцгеймера. У самцов и самок воспалительные процессы запускали разные каскады нейробиологических нарушений.

Переход к прецизионной медицине

Полученные данные объясняют, почему универсальные схемы лечения неврологических расстройств часто оказываются неэффективными. По мнению специалистов, игнорирование пола и генетического профиля при назначении гормональной терапии или противовоспалительных средств больше недопустимо.

Современная медицина движется в сторону прецизионного подхода, который требует создания терапевтических протоколов с учетом индивидуальных особенностей организма.