Открытие 95-го ледового сезона состоится 4 декабря. Вечером на катке пройдет бал-маскарад с аудиоспектаклем и артистами на льду.

В «Мосбилете» доступны билеты на открытие катка в Парке Горького. Как сообщает портал мэрии, праздничная программа 4 декабря начнется в 19:00 и завершится в 22:00. Посетителей будут пускать с 18:00, вечерний сеанс продлится до 23:00.

Бал-маскарад на льду

Темой юбилейного сезона станет театр. Для открытия режиссер Алексей Франдетти и композитор Илья Аноприев подготовили аудиоспектакль из пяти актов. Его озвучили Сергей Бурунов и Нонна Гришаева. Представление длится час с антрактами, присоединиться к действию можно с любого эпизода.

Артисты познакомят гостей с театральным закулисьем — замыслом постановки, подготовкой сцены и образов, репетицией оркестра и премьерой. Между актами посетителям предложат импровизации с костюмированными персонажами и музыкантами. У выхода на лед желающим бесплатно выдадут маски, а в павильонах проката можно будет выбрать театральный костюм.

Что появится на катке

Ледовую площадку размером более 18 тысяч квадратных метров разделят на девять тематических зон. В чаше Фигурного фонтана установят 30-метровую ель, вокруг которой будет двигаться новогодний поезд по маршруту длиной более 230 метров.

На территории разместят «Царскую ложу», инсталляцию «Театральная программка» и «Тумбу премьер». В теплых павильонах оформят фотозоны реквизиторской, гримерной, кукольного театра и костюмерной.

С 5 декабря интерактивная театральная программа будет проходить каждые выходные с 12:30 до 15:00 и с 17:30 до 21:00.