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Сергей Собянин: Программа реновации в районе Бибирево завершена

Сергей Собянин: Программа реновации в районе Бибирево завершена
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Жители двух домов на улице Плещеева переезжают в новостройку.

В программу реновации в Бибиреве вошли два дома на улице Плещеева. Их жильцы уже переезжают в новый комплекс на улице Корнейчука, 45, рассказал Сергей Собянин. Всего новое жилье предложили 102 семьям.

В новостройке 457 квартир с отделкой по московскому стандарту реновации. Входы оборудовали с учетом потребностей маломобильных жильцов и родителей с колясками. В подъездах предусмотрели места для хранения велосипедов и колясок, а во дворе оборудовали площадки для игр и спорта.

Бибирево стало одним из 13 районов Москвы, где город объявил о завершении действующей программы. С начала программы в столице переселение затронуло более 300 тысяч жителей свыше 1700 старых домов. Участникам программы город бесплатно помогает с перевозкой вещей. Этой услугой воспользовались более 75 тысяч семей.

За последние годы в Бибиреве также реконструировали пять зданий детских и взрослых поликлиник и пять школьных корпусов. Бывший кинотеатр «Будапешт» стал районным общественным центром.

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16 ноября 2026, 15:01
Канал Сергея Собянина в MAX✓ Надежный источник

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