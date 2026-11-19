В павильоне № 1 "Центральный" покажут более 700 предметов, связанных с путешествиями и церемониями императорского двора.

С апреля по октябрь 2027 года на ВДНХ будет работать выставка «Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора». Москва готовит ее вместе с Государственным Эрмитажем, сообщил Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс".

Экспозицию разместят в павильоне № 1 «Центральный». Она расскажет о парадных и дорожных выездах монархов, а также об истории коневодства в России. Торжественные поездки сопровождали государственные церемонии, включая коронации и похороны, и подчинялись подробно разработанному ритуалу.

Посетителям представят свыше 700 экспонатов — живопись, графику, скульптуру, ювелирные изделия, предметы быта и техники. Часть разделов посвятят вещам, которые императорская семья брала в дорогу для удобства и досуга. Среди них дорожная мебель, каретные часы и шахматы.

Одними из главных предметов станут карета Екатерины II и сундук-трансформер Александра III. Также покажут современную копию большой императорской короны, которую в 2012 году создали мастера компании «Ювелирная группа “Смоленские бриллианты”». Экспозицию дополнят интерактивные решения.

Организаторы ожидают около 350 тысяч посетителей. «Государева дорога» станет четвертым крупным выставочным проектом павильона. Ранее здесь представляли собрания Третьяковской галереи и Русского музея. Сейчас, до 17 января 2027 года, проходит выставка «Искусство сцены. Академическая живопись».