Отношение отечественных звезд к скандальному отъезду Аллы Пугачевой и ее громким высказываниям порой принимает самые неожиданные формы, сменяя гнев на милосердие.



Певица Вика Цыганова решила публично закрыть давний конфликт с уехавшей из России после начала специальной военной операции Примадонной. В видеообращении к подписчикам своего аккаунта в социальной сети исполнительница хита "Калина красная" призналась, что давным-давно простила коллегу за оскорбительные слова в адрес соотечественников, когда та назвала россиян "рабами и холопами".

По словам Цыгановой, несмотря на всю горечь от поступка беглой звезды, в ней возобладало христианское милосердие. Она подчеркнула, что человеческая природа несовершенна, а прошлые заслуги перед миллионной аудиторией заслуживают определенного снисхождения.

"Что касается народной артистки, которая всех нас окрестила рабами и холопами, я ей это прощаю. Мы все должны прощать слабости и ошибки друг другу. Мое счастливое детство тоже украшал ее голос", — заявила Цыганова, неожиданно сменив обличительный тон на ностальгическое умиротворение.

Подобная великодушная позиция артистки вызвала живой отклик в Сети, ведь сама Вика Цыганова известна своей бескомпромиссной патриотической позицией и резкой критикой в адрес всех уехавших из страны селебрити. Однако на этот раз певица решила сделать исключение, напомнив поклонникам о важности прощения. Сама Алла Пугачева, судя по всему, подобные жесты со стороны бывших коллег оставляет без внимания, продолжая свою размеренную жизнь за границей.