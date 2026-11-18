Первый региональный форум специалистов по психологической поддержке участников СВО и членов их семей состоялся в Московской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло в подмосковном Доме правительства и объединило около 300 человек, включая психологов, врачей, сотрудников реабилитационных и семейных центров, социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» и представителей научного сообщества.

Участники рассмотрели практики психологической реабилитации военнослужащих, их адаптации к мирной жизни и поддержки родственников.

«Посещая реабилитационные центры, госпитали, мы видим, насколько важно мастерство тех, кто работает с человеком, кто нуждается в психологической помощи», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на форуме.

В ходе мероприятия глава региона наградил специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями, а также вручил медали «За храбрость» II степени добровольцам подразделения БАРС.

Ордена Преподобного Сергия Радонежского получили психолог службы сопровождения приемных семей Оксана Каюмова и педагог-психолог детского центра имени Л.М. Рошаля Анна Имподистова.

Как отмечается в сообщении, в Московской области действует система психологической поддержки, включающая 50 специализированных кабинетов в медицинских учреждениях и 31 муниципальный центр помощи детям и родителям. На базе 41 социального учреждения работают мобильные бригады, в состав которых входят 135 специалистов.

В регионе также организована совместная реабилитация ветеранов СВО и членов их семей. Такие программы доступны в центрах «Ясенки» в Подольске и имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. В «Ясенках» жены раненых военнослужащих могут пройти бесплатный курс лечения.

Помимо этого, с июня 2025 года в Подмосковье работает служба экстренной психологической помощи. Ее мобильные группы оказывают поддержку пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, включая ДТП и атаки беспилотников.