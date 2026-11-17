81-летний Евгений Петросян решился на смелый эксперимент.



Евгений Петросян, который для миллионов зрителей остается эталоном классического эстрадного стиля в строгих костюмах, внезапно предстал перед публикой в совершенно ином свете. Оказалось, что за закрытыми дверями его роскошной столичной квартиры кипят нешуточные творческие страсти, а главным "стилистом" маэстро выступает его шестилетний сын Ваган. На днях молодая супруга артиста Татьяна Брухунова буквально взорвала социальные сети, опубликовав кадры, которые светские сплетники не могли оставить без внимания. На видео запечатлен процесс нанесения татуировки на тело 81-летнего Евгения Вагановича.

Правда, поклонникам классика отечественного юмора рано хвататься за сердце. Речь идет не о настоящих чернилах и изнурительных часах в тату-салоне, а о временной переводной картинке. Маленький Ваган со всей серьезностью подошел к делу: мальчик выбрал для отца изображение свирепого тигра, которое теперь красуется на коже юмориста. Судя по кадрам, Евгений Ваганович абсолютно доволен своей новой "меткой" и охотно подыгрывает сыну в этой забавной затее.

"Наши нескучные вечера", — лаконично и с нескрываемой нежностью подписала ролик Брухунова, в очередной раз подтвердив, что в их доме царит атмосфера полной гармонии.

Этот милый семейный эпизод стал очередным доказательством того, что в браке с молодой помощницей, ставшей законной женой, Петросян переживает настоящую вторую молодость. Артист не просто воспитывает двоих маленьких детей — сына Вагана и годовалую дочь Матильду, но и сам активно включается в их игры, напрочь забывая о цифрах в паспорте.