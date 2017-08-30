Какие ведущие скачут с канала на канал

В последнее время на российском телевидении наблюдается устойчивая тенденция: известные ведущие качуют с канала на канал. У этого явления разные причины – и материальные, и сугубо профессиональные. Творческих людей можно понять, ведь им свойственна тяга к новым проектам и постоянной самореализации. К тому же, им присущи большие амбиции, гордость и желание быть всегда в центре внимания. Пожалуй, самым громким за последнее время стал уход ведущего Андрея Малахова с Первого канала, где он много лет вел программу "Пусть говорят", на "Россию 1". Теперь он ведет там ток-шок "Андрей Малахов. Прямой эфир", сменив Бориса Корчевникова.