Семейная драма Толстогановой Яковлева проводили в последний путь Редникова выставила приплюснутую грудь Климова с мужем произвели фурор

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
22:03
Липницкую подвели слабые нервы
21:56
Названа причина убийства блогера в Парке Горького
21:50
В Череповце открылась выставка янтаря с мухами
21:47
Чехову пропесочили за колхозный вид
21:40
В России подскочили цены на красную икру
21:33
Похищенную в Киеве журналистку Первого канала вернули в Россию
21:29
В Британии ищут русскоязычного разведчика
21:23
Мимолетный роман юной москвички привел к шести уголовным делам
21:05
Грузовик протаранил толпу пешеходов в центре Москвы
20:59
Какие ведущие скачут с канала на канал
20:57
В Турции погиб ребенок из России
20:48
В Ростове откопали жертвенный холм древнего народа
20:34
Россиянку отправили в тюрьму за оскорбление чувств буддистов
20:27
Алчный Порошенко придумал неожиданный способ обогатиться
19:54
Сын актера из "Интернов" после Таиланда проведет сентябрь за решеткой
19:52
Джабраилова отпустили из "обезьянника" под подписку
19:43
Цекало публично покаялся перед женой
19:14
Найден новый повод лишать водителей прав
19:04
Что случилось с лицом Марии Максаковой
18:49
Песков высказался о связи Иванки Трамп с креслом Путина
18:39
Полковника Захарченко подозревают в новом преступлении
18:30
Годы изменили Анастасию Задорожную
18:15
Родителей "пьяного мальчика" обвинили в спаивании ребенка
18:08
Калашникова "посадила" Панина на иглу
17:42
Меланью Трамп на каблуках сравнили с Папой Римским
17:16
Неизданные книги известного писателя уничтожил паровой каток
16:44
Миллиардер Джабраилов может избежать наказания
16:41
Семью Хилькевич преследует злой рок
16:34
Из-за "Пока все дома" разгорается новый скандал
16:33
На Первом канале готовятся к худшему после похищения журналистки
16:25
Сыну актера из "Интернов" предъявили обвинение
16:21
Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста
15:58
Почему больной ВИЧ ребенок умер в семье верующих
15:53
Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
15:38
Самый красивый преступник женится на миллиардерше
15:27
Почему на Юрия Никулина затаил обиду сын
15:23
Россию обвинили в коварном сговоре с инопланетянами
15:13
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить
15:10
Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу
15:08
Названы богатейшие семейные кланы России
15:08
Когда исчезнет Каспийское море
14:56
В Киеве похитили журналистку Первого канала
14:34
"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
14:31
Виктория Толстоганова разрыдалась на груди известного актера
14:22
Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
14:22
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
14:21
Москвич совратил пятиклассницу в лифте
14:18
"Росатом" делает радиофармпрепараты доступнее
14:05
Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"
13:59
В Москве старушка плеснула отбеливателем в глаза подростку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
На Малахова набросились из-за провального шоу
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 30, 2017
просмотры: 123

Какие ведущие скачут с канала на канал

567

В последнее время на российском телевидении наблюдается устойчивая тенденция: известные ведущие качуют с канала на канал. У этого явления разные причины – и материальные, и сугубо профессиональные. Творческих людей можно понять, ведь им свойственна тяга к новым проектам и постоянной самореализации. К тому же, им присущи большие амбиции, гордость и желание быть всегда в центре внимания. Пожалуй, самым громким за последнее время стал уход ведущего Андрея Малахова с Первого канала, где он много лет вел программу "Пусть говорят", на "Россию 1". Теперь он ведет там ток-шок "Андрей Малахов. Прямой эфир", сменив Бориса Корчевникова.

поделиться

комментарии

Годы изменили Анастасию Задорожную

Актриса смело меняла имидж

567
567
567

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни

Кому из знаменитостей при жизни поставили памятник

567

Как изменилась Марина Александрова

Популярная актриса отметила юбилей

567

Что вытворяла Шарапова в новом платье

Российская теннисистка блестяще вернулась на турниры Большого шлема

567

Обнаженные модели без фотошопа

В Сан-Паулу проходит Неделя моды

567
567

Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Мужчину приговорили к 7,5 годам тюремного заключения

567

Возмутительные фото Ольги Бузовой

Ведущая, певица, актриса Ольга Бузова не устает покорять все новые вершины

567

загрузить ещё

Общество

Джабраилова отпустили из "обезьянника" под подписку

Покидать пределы страны предпринимателю запрещено
Шоу-бизнес

Чехову пропесочили за колхозный вид

Подмышки звезды не всех привели в восторг

Политика

Песков высказался о связи Иванки Трамп с креслом Путина
Алчный Порошенко придумал неожиданный способ обогатиться
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
Меркель высмеяли за обещание снять санкции

Шоу-бизнес

Чехову пропесочили за колхозный вид
Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
Почему на Юрия Никулина затаил обиду сын
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить

Проишествия

Названа причина убийства блогера в Парке Горького
Похищенную в Киеве журналистку Первого канала вернули в Россию
Миллиардер Джабраилов может избежать наказания
Мимолетный роман юной москвички привел к шести уголовным делам

Lifestyle

Неизданные книги известного писателя уничтожил паровой каток
Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Шоу-бизнес

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа

Мужчина инкогнито пытается разобраться в запутанной истории
Шоу-бизнес

Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу

Максим Галкин кинулся встречать благоверную

Шоу-бизнес

Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной

Чем скандально известная героиня прельстила ведущего

Происшествия

На Первом канале готовятся к худшему после похищения журналистки

Подробности похищения журналистки Первого канала в Киеве

Гороскоп

Липницкую подвели слабые нервы
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября

Фоторепортажи

Какие ведущие скачут с канала на канал
Годы изменили Анастасию Задорожную
Виктория Толстоганова разрыдалась на груди известного актера
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины

Спорт

Алина Кабаева покинула Россию
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Плющенко резко ответил Тарасовой
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

Почему больной ВИЧ ребенок умер в семье верующих
В Ростове откопали жертвенный холм древнего народа
В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
Крым прощается с "Тавридой"
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru