На человека мгновенно может обрушиться нищета, одиночество и тяжелые хвори.



В среду, 18 ноября 2026 года, народный календарь отмечает День Ионы. Православная церковь в эту дату почитает память святителя Иов, архиепископа Новгородского, а также святого Ионы Московского и всея Руси, чья молитва не раз спасала русские земли от бед.

В крестьянском же сознании этот день закрепился как момент окончательного прихода зимы. Поговорка гласила: "На Иону зима шубу надевает". Предки верили, что к 18 ноября речные и озерные воды покрываются первым прочным ледяным панцирем, а мороз окончательно сковывает поля. Считалось, что с этого дня зима начинает безраздельно хозяйствовать на земле, прогоняя последние остатки осеннего тепла.

Заклинание зимы и девичьи заговоры

Главной особенностью дня на Руси было проведение особого обряда. Хозяйки рано утром выходили на замерзший огород или в поле и разбрасывали по снегу мелкие монетки и рукодельные вещицы, сшитые своими руками. Верили, что таким подношением можно задобрить зиму, чтобы она не слишком лютовала, пощадила озимые всходы и принесла в дом достаток.

Особое место 18 ноября занимали ритуалы незамужних девушек. Считалось, что если одинокая женщина хочет обрести семейное счастье и привлечь жениха, ей нужно было совершить тайный обряд: рано утром обойти вокруг дома, читая заговор на суженого, а затем рассыпать около порога горсть мелких чистых булавок. По поверью, острые предметы должны были притянуть в дом сватов, защитив девушку от венца безбрачия.

Опасные табу: почему на Иону нельзя поднимать деньги

Энергетика 18 ноября требовала повышенной бдительности, а перечень строгих запретов внушал суеверный трепет:

Категорически запрещалось поднимать с земли любые найденные вещи, особенно монетки, кольца и украшения, особенно если они лежали на перекрестке. Предки верили, что вместе с деньгами можно подобрать чужие болезни, порчу и финансовые неудачи.

Строго возбранялось подписывать важные бумаги, заключать крупные сделки и менять работу. Считалось, что любые договоренности, заключенные 18 ноября, окажутся недолговечными и принесут лишь убытки.

Нельзя было принимать импульсивные решения о покупках: потраченные в этот день деньги улетучатся в никуда, оставив кошелек пустым.

Запрещалось есть молочные продукты в больших количествах и устраивать шумные застолья: день требовал умеренности в еде и душевного спокойствия.

Избегали ссор и сквернословия: негативная энергия, выпущенная 18 ноября, могла надолго застрять в доме, разрушая мир между близкими.

О чем шепчут ноябрьские приметы

Природа в этот день подавала четкие знаки, по которым крестьяне безошибочно определяли погоду на ближайшие месяцы:

Если 18 ноября шел обильный снег, а на ветвях деревьев лежал густой иней — ждали снежной и урожайной зимы.

Луна, окруженная туманным кольцом или дымкой, предвещала скорую метель и затяжные снегопады.

Если ветер дул с северной стороны при ясном небе — готовились к резкому и сильному похолоданию.

Воробьи, сбивающиеся в шумные стаи и прячущиеся под крыши домов, предупреждали о приближении суровой стужи.

Урок предков для современной жизни

В ритме сегодняшней недели День Ионы напоминает о важности финансовой осмотрительности и внутренней тишины. 18 ноября откажитесь от спонтанного шопинга, не берите в долг и обходите стороной сомнительные денежные предложения.

Проведите вечер в уютной домашней обстановке, наведите порядок в личных делах, избавьтесь от хлама и уделите время отдыху. Разумная экономия, осторожность на дороге и душевный покой помогут вам без потерь пережить этот сложный период и встретить приближающуюся зиму во всеоружии.