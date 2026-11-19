Комплекс с двумя ледовыми аренами планируют достроить в 2028 году.

В Мневниковской пойме приступили к строительству Дворца спорта. О начале работ Сергей Собянин сообщил в своем официальном канале в мессенджере "Макс". В комплексе можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, футболом, гимнастикой и единоборствами.

Дворец возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города. Под строительство инвестору предоставили участок на улице Нижние Мневники, неподалеку от станции метро «Терехово».

Проект предусматривает две ледовые арены и гимнастический зал со зрительскими трибунами. Для тренировок также оборудуют помещение общей физической подготовки, два зала единоборств и тренажерный зал.

На крыше здания появится зеленая зона. Территорию рядом со Дворцом спорта благоустроят: высадят деревья и кустарники, организуют общественное пространство. Места для отдыха предусмотрены как внутри комплекса, так и на открытом воздухе.

Завершить строительство намечено в 2028 году.