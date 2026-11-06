Шепелев озвучил жесткий ультиматум сыну от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев, которого многие привыкли считать мягким и интеллигентным родителем, показал миру свою жесткую сторону.



Дмитрий Шепелев не скрывает: воспитание Платона, сына покойной певицы Жанны Фриске, требует от него не просто участия, а стального контроля. Пока поклонники обсуждали потенциальное будущее мальчика в шоу-бизнесе, сам Дмитрий озвучил сыну ультиматум, который окончательно расставил точки над "i" в их отношениях.

Платону исполнилось 13 лет — возраст, когда подростки начинают проявлять характер и требовать полной свободы. Однако в доме Шепелева демократия заканчивается там, где начинаются уроки. Мальчик, который уже успел попробовать себя в кино, неожиданно для многих заявил, что не желает связывать жизнь с камерами и софитами. Платон категорически отказывается от публичности, а его единственная страсть сегодня — это электрогитара и баскетбол. И если с музыкой отец смирился, то к спортивным увлечениям у него возникли серьезные вопросы. Телеведущий четко дал понять: потакать подростковым капризам в ущерб образованию он не намерен.

Дмитрий поставил наследнику жесткое условие: все увлечения, включая многочасовые тренировки на баскетбольной площадке, возможны только после того, как будут выполнены все задания по школьным предметам. Это не просто просьба, а настоящий ультиматум, на котором держится их домашняя дисциплина. Шепелев не хочет, чтобы его сын стал заложником «звездной болезни» или променял реальное будущее на призрачные мечты о славе. Он уверен, что только через преодоление себя и умение ставить учебу выше сиюминутных радостей можно вырастить мужчину, способного отвечать за свои поступки.

Причину столь сурового подхода многие видят в непростой атмосфере, которая окружает семью. Многолетняя война с родителями Жанны Фриске, которые обвиняют телеведущего в изоляции внука, превратила жизнь Шепелева в постоянную оборону. Дмитрий вынужден быть не просто отцом, но и единственным щитом для Платона, ограждая его от публичных скандалов и травмирующего внимания со стороны родственников матери. В таких условиях требовательность становится его единственным инструментом защиты: если отец не будет жестким, контроль над жизнью ребенка может перехватить кто-то другой, что для Шепелева совершенно недопустимо.

Сейчас жизнь Платона — это борьба за личное пространство. Он бежит от камер, не хочет быть продолжением своей знаменитой матери и стремится доказать, что он самостоятельная личность. И ультиматум отца, как ни странно, помогает ему в этом. Учеба и баскетбол дисциплинируют, не оставляя времени на пустые споры и дурные мысли. Телеведущий надеется, что эта "жесткая рука" поможет мальчику сформировать характер, который не сломается под грузом громкой фамилии. Пока другие звездные дети купаются в роскоши и праздности, Платон учится зарабатывать право на свой досуг усердным трудом. И в этой суровой школе жизни Дмитрий Шепелев пока выходит победителем, не позволяя никому, включая собственного сына, нарушать установленные им правила игры.