"Ему помогли уйти": продюсер озвучил жуткую версию гибели Сергея Соседова

Загадочная трагедия в якутском отеле, оборвавшая жизнь самого бескомпромиссного журналиста страны, получила неожиданное и пугающее объяснение от представителей бомонда.



Внезапная смерть 58-летнего музыкального критика Сергея Соседова до сих пор не укладывается в головах его коллег и преданных зрителей. Бесстрашный правдоруб, годами державший в страхе весь отечественный шоу-бизнес своими хлесткими оценками, разбился насмерть в далеком Нерюнгри. Журналист прилетел туда в качестве почетного судьи конкурса "Жемчужина Дальнего Востока — 2026", однако рядовая рабочая поездка завершилась трагедией на больничной койке. 23 сентября после падения с гостиничной лестницы и тяжелейшей черепно-мозговой травмы критик скончался, не приходя в сознание.

Масла в огонь бесконечных пересудов подлили обнародованные Андреем Малаховым записи с камер внутреннего наблюдения гостиницы. На кадрах видно, как Соседов медленно преодолевает марш, крепко держится за перила, а затем буквально теряет опору на третьей ступеньке второго пролета и летит вниз. И пока правоохранительные органы настаивают на несчастном случае из-за усталости или проблем с давлением, в светских кулуарах заговорили о вмешательстве потусторонних сил.

Сенсационное и леденящее душу заявление сделал известный продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом 5-tv.ru. По его твердому убеждению, нелепое падение телеведущего на ровном месте могло стать следствием профессионально наведенного оккультного удара. Дворцов прямо заявил, что журналисту помогли расстаться с жизнью враги, решившие устранить неудобного критика чужими руками.

"Здесь можно рассмотреть третью версию его гибели. Ему помогли. Помогли именно магическим способом. То есть это банальная порча, порча на смерть, чтобы он замолчал, чтобы его больше не было видно, не слышно нигде", — без обиняков отрезал продюсер.

Шоумен обратил особое внимание на странную моторику журналиста на опубликованном видео. По мнению Дворцова, поведение мужчины перед ударом выглядит неестественно: "Мы видим на камерах видеонаблюдения, которые сегодня опубликовал Андрей Малахов, что он еле-еле поднимается и на третьей ступеньке падает вниз". Продюсер напомнил, что за десятилетия работы на телевидении Соседов нажил колоссальное количество влиятельных недоброжелателей. Критик никогда не стеснялся в выражениях, открыто называл звезд бездарностями, обличал фанеру и публично ссорился с первыми лицами эстрады. Затаенная обида за сломанную карьеру или публичное унижение вполне могла подтолкнуть кого-то из обиженных к черным колдунам.

Мистическая теория моментально нашла отклик в Сети, поскольку близкие покойного журналиста с самого первого дня сомневались в бытовом характере трагедии. Родственники долгое время не могли добиться оригиналов записей из отеля, подозревая, что от них скрывают правду. Племянник критика Олег Казанцев лично отправился в Якутию вместе со съемочной группой федерального канала, чтобы по секундам восстановить маршрут дяди, осмотреть злополучные ступени и поговорить с персоналом гостиницы.

Медицинские документы, безусловно, сухи: врачи диагностировали перелом свода черепа, массивное кровоизлияние и стремительный отек мозга, с которыми местная реанимация не сумела совладать даже после срочной трепанации. Однако для богемной среды диагноз кажется слишком простым объяснением. Версия о смертельной порче, призванной навсегда заткнуть рот главному ревизору российской сцены, лишь подогревает градус драмы вокруг имени Сергея Соседова, чья жизнь и смерть продолжают оставаться источником громких сенсаций.