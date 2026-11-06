Врачи озвучили пугающий диагноз Дмитрию Диброву: Это приведет к инфаркту или инсульту

Только телеведущий успел оправиться от скандального развода и с головой окунуться в новый бурный роман, как судьба нанесла ему коварный удар в самое уязвимое место.



После болезненного краха брака с молодой супругой 66-летний Дмитрий Дибров долго не мог прийти в себя. Публика с содроганием наблюдала за метаморфозами мэтра отечественного телевидения: раздавленный горем телеведущий то и дело попадал в объективы папарацци в непотребном виде, вызывая ядовитые пересуды в светских кулуарах. Злые языки уже поспешили списать харизматичного интеллектуала в тираж, предрекая ему бесславное угасание в одиночестве. Однако шоумен нашел в себе силы совершить эффектный камбэк и вновь заставил говорить о себе всю Москву.

Причиной столь стремительного преображения стала новая любовь. Дибров закрутил страстный роман с эффектной Екатериной Гусевой, которая взяла растерянного артиста в железные рукавицы. Молодая избранница не стала закрывать глаза на богемный образ жизни мэтра и первым делом отправила его на полное медицинское обследование. Забота возлюбленной оказалась не просто красивым жестом, а буквальным спасением: результаты анализов повергли звезду экрана в леденящий ужас.

"Доктор заявил, что у меня еще не цирроз, но он уже начинается!" — эмоционально признался Дмитрий в эфире популярного шоу "Перезарядка". Эти слова прозвучали словно гром среди ясного неба. Выяснилось, что годы светских банкетов, ночных съемок и пережитых стрессов не прошли бесследно для организма шоумена.

Картину происходящего детально обрисовала доктор медицинских наук, врач-терапевт Светлана Каневская. Изучив лабораторные показатели знаменитости, специалист вынесла неутешительный вердикт: в печени Диброва идет агрессивное накопление жира. Опасность этого состояния заключается в его абсолютном коварстве: орган не подает сигналов тревоги и не болит вплоть до момента, когда медицина уже бессильна.

"Если сейчас не полечить это, оно может перейти в цирроз и рак печени. Очень здорово, что доктор привел вас ко мне. Очень многие органы не болят до тех пор, пока не случится трагедия. Выявить болезни можно только лабораторно. Вы правильно сделали, что сдали анализ крови", — без прикрас заявила врач оторопевшему телеведущему.

Однако на угрозе онкологии медицинские потрясения для Дмитрия не закончились. Углубленная диагностика вскрыла целый букет скрытых проблем. Баланс холестерина в крови артиста оказался критически нарушен: уровень так называемого плохого холестерина в разы превысил показатели хорошего. Проведенное ультразвуковое исследование сосудов показало пугающую картину — стенки артерий уже покрылись опасными отложениями.

"Сделали УЗИ сосудов, где четко видно, что есть атеросклеротические бляшки, их надо стабилизировать. Бляшка может лопнуть, это приведет к инфаркту или инсульту", — жестко предупредила Каневская. Любая непредвиденная нагрузка или очередной эмоциональный срыв могут закончиться для телеведущего внезапной сосудистой катастрофой прямо на глазах у молодой спутницы.

Теперь Дмитрию Диброву придется кардинально пересмотреть привычки и навсегда забыть о праздной жизни. Возраст и изношенные сосуды больше не прощают ошибок. Сможет ли прославленный интеллектуал подчиниться жестким диетам и медицинским предписаниям ради новой любви, или беспечность возьмет верх — покажет время, но первый шаг к борьбе за жизнь он уже сделал.