Врачи озвучили пугающий диагноз Дмитрию Диброву: Это приведет к инфаркту или инсульту

Азиза вскрыла правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой Озвучен приговор смертельнобольной Лерчек Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странностьВ поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнулСамая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины ДибровойГрязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой Лолита выдала истинную причину одиночества БасковаЛолита выдала истинную причину одиночества Баскова

Лента новостей

Пятница 6 ноября

17:30Финансовое цунами: раскрыты знаки Зодиака, которых накроет шальными деньгами 16:05Эти продукты могут спасти ваши легкие: открытие ученых удивило мир 15:16Врачи озвучили пугающий диагноз Дмитрию Диброву: Это приведет к инфаркту или инсульту 13:30"Из ничтожеств делают звезд": взбешенный Юрий Лоза разнес российское телевидение 10:52Азиза вскрыла всю правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой: Как ты будешь с этим жить? 09:17Шепелев озвучил жесткий ультиматум сыну от Жанны Фриске 02:59Этот странный знак 6 ноября сулит нежданное богатство: не пропустите его 18:47Состояние Тимура Турлова достигло $8 млрд 18:40Проверить всё, что важно: от состояния сердца до биологического возраста 17:06Приговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд 15:37Тимати шокировал фанатов опасными трюками с годовалой Эммой 14:45Объятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов 14:16В Третьяковской галерее открылась выставка "Природа фотографии" 13:06Странный поступок Николая Расторгуева на похоронах вокалиста "Любэ" возмутил людей 11:12Народ накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала 09:25"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова 01:47Только так 5 ноября можно уберечь семью от разорения и страшных бед 17:22Сон не выходит из головы: как понять, стоит ли искать в нем подсказку 12:40День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника 12:19Названы самые востребованные артисты для новогодних корпоративов 07:03Казанская икона Божией Матери: почему 4 ноября старались не отправляться в дальнюю дорогу 17:30Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов 16:52Близкие не знали: у погибшего Сергея Соседова обнаружили скрытую недвижимость в Москве 14:32Скандальная выходка у особняка Пугачевой окончательно обвалила цену на замок 12:36"Издевательства, грязные оскорбления": хейтеры Ларисы Долиной перешли все границы и атаковали ее семью 10:46Олег Газманов неожиданно объявил о пополнении: У меня внук 09:31"Ему угрожали каждый день": друзья Сергея Соседова озвучили криминальную версию его гибели 00:07Ни в коем случае не поднимайте это с земли 3 ноября: о чем предупреждает Илларионов день 17:08Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства 15:13Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии 13:55Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака 12:06Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства 10:46Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека 09:22"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы 00:36Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома 18:15Рывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 15:52В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 12:43Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 05:33Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 17:11 Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 15:59Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле 11:44Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова 06:25Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября 17:21Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 15:27Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 14:16Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы 14:12В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы 13:04Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 12:18Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка 10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Врачи озвучили пугающий диагноз Дмитрию Диброву: Это приведет к инфаркту или инсульту

Дмитрий Дибров. Фото: ВКонтакте / &quot;Перезарядка&quot;
364

Только телеведущий успел оправиться от скандального развода и с головой окунуться в новый бурный роман, как судьба нанесла ему коварный удар в самое уязвимое место.

После болезненного краха брака с молодой супругой 66-летний Дмитрий Дибров долго не мог прийти в себя. Публика с содроганием наблюдала за метаморфозами мэтра отечественного телевидения: раздавленный горем телеведущий то и дело попадал в объективы папарацци в непотребном виде, вызывая ядовитые пересуды в светских кулуарах. Злые языки уже поспешили списать харизматичного интеллектуала в тираж, предрекая ему бесславное угасание в одиночестве. Однако шоумен нашел в себе силы совершить эффектный камбэк и вновь заставил говорить о себе всю Москву.

Причиной столь стремительного преображения стала новая любовь. Дибров закрутил страстный роман с эффектной Екатериной Гусевой, которая взяла растерянного артиста в железные рукавицы. Молодая избранница не стала закрывать глаза на богемный образ жизни мэтра и первым делом отправила его на полное медицинское обследование. Забота возлюбленной оказалась не просто красивым жестом, а буквальным спасением: результаты анализов повергли звезду экрана в леденящий ужас.

"Доктор заявил, что у меня еще не цирроз, но он уже начинается!" — эмоционально признался Дмитрий в эфире популярного шоу "Перезарядка". Эти слова прозвучали словно гром среди ясного неба. Выяснилось, что годы светских банкетов, ночных съемок и пережитых стрессов не прошли бесследно для организма шоумена.

Картину происходящего детально обрисовала доктор медицинских наук, врач-терапевт Светлана Каневская. Изучив лабораторные показатели знаменитости, специалист вынесла неутешительный вердикт: в печени Диброва идет агрессивное накопление жира. Опасность этого состояния заключается в его абсолютном коварстве: орган не подает сигналов тревоги и не болит вплоть до момента, когда медицина уже бессильна.

"Если сейчас не полечить это, оно может перейти в цирроз и рак печени. Очень здорово, что доктор привел вас ко мне. Очень многие органы не болят до тех пор, пока не случится трагедия. Выявить болезни можно только лабораторно. Вы правильно сделали, что сдали анализ крови", — без прикрас заявила врач оторопевшему телеведущему.

Однако на угрозе онкологии медицинские потрясения для Дмитрия не закончились. Углубленная диагностика вскрыла целый букет скрытых проблем. Баланс холестерина в крови артиста оказался критически нарушен: уровень так называемого плохого холестерина в разы превысил показатели хорошего. Проведенное ультразвуковое исследование сосудов показало пугающую картину — стенки артерий уже покрылись опасными отложениями.

"Сделали УЗИ сосудов, где четко видно, что есть атеросклеротические бляшки, их надо стабилизировать. Бляшка может лопнуть, это приведет к инфаркту или инсульту", — жестко предупредила Каневская. Любая непредвиденная нагрузка или очередной эмоциональный срыв могут закончиться для телеведущего внезапной сосудистой катастрофой прямо на глазах у молодой спутницы.

Теперь Дмитрию Диброву придется кардинально пересмотреть привычки и навсегда забыть о праздной жизни. Возраст и изношенные сосуды больше не прощают ошибок. Сможет ли прославленный интеллектуал подчиниться жестким диетам и медицинским предписаниям ради новой любви, или беспечность возьмет верх — покажет время, но первый шаг к борьбе за жизнь он уже сделал.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2026, 15:16
Дмитрий Дибров. Фото: ВКонтакте / "Перезарядка"
ВКонтакте / "Перезарядка"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома

Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova

По теме

Сломленному потерей близких Диброву понадобилась помощь врачей
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Финансовое цунами: раскрыты знаки Зодиака, которых накроет шальными деньгами

Финансовое цунами: раскрыты знаки Зодиака, которых накроет шальными деньгами
Кого-то волна вынесет к приятному бонусу, кому-то напомнит о забытых счетах. В ноябре заканчиваются два ретрограда, а Марс встречается с Юпитером во Льве.

Эти продукты могут спасти ваши легкие: открытие ученых удивило мир

Эти продукты могут спасти ваши легкие: открытие ученых удивило мир
Ученые обнаружили связь между уровнем каротиноидов и состоянием людей с ХОБЛ. Ученые из Университета Джонса Хопкинса изучили, как уровень каротиноидов в крови связан с состоянием людей с хронической обструктивной болезнью легких.

"Из ничтожеств делают звезд": взбешенный Юрий Лоза разнес российское телевидение

"Из ничтожеств делают звезд": взбешенный Юрий Лоза разнес российское телевидение
Легендарный музыкант не стал сдерживать накопившуюся ярость и сорвал фальшивый глянец с современного отечественного телеэкрана. Юрий Лоза давно заслужил в светской тусовке репутацию самого бескомпромиссного и резкого правдоруба, который никогда не оглядывается на авторитеты и не боится переходить на личности.

Азиза вскрыла всю правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой: Как ты будешь с этим жить?

Азиза вскрыла всю правду об отношениях покойного Соседова и Кудрявцевой: Как ты будешь с этим жить?
За кулисами рейтинговых телешоу нередко кипят тяжелые обиды, о которых широкая публика узнает лишь спустя годы и при трагических обстоятельствах. После гибели Сергея Соседова в Якутии коллеги по телевизионному цеху выражали скорбь и делились теплыми воспоминаниями.

Шепелев озвучил жесткий ультиматум сыну от Жанны Фриске

Шепелев озвучил жесткий ультиматум сыну от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев, которого многие привыкли считать мягким и интеллигентным родителем, показал миру свою жесткую сторону. Дмитрий Шепелев не скрывает: воспитание Платона, сына покойной певицы Жанны Фриске, требует от него не просто участия, а стального контроля.

Выбор читателей

05/11ЧтвСтранный поступок Николая Расторгуева на похоронах вокалиста "Любэ" возмутил людей 05/11ЧтвОбъятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов 05/11Чтв"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова 05/11ЧтвТолько так 5 ноября можно уберечь семью от разорения и страшных бед 05/11ЧтвНарод накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала 05/11ЧтвПриговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд