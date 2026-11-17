Оба районных суда переедут в восьмиэтажное здание в Таможенном проезде. Сейчас оно готово на 45%.

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын осмотрели стройплощадку в Таможенном проезде. Как сообщил мэр, строительство началось в марте 2025 года, завершить его планируют в 2027-м.

Строители уже возвели надземную часть. Сейчас они прокладывают наружные инженерные сети и готовятся к монтажу фасада. Около 80% элементов здания изготовили на заводе и доставили на площадку готовыми к монтажу.

В здании площадью почти 21,5 тыс. кв. м оборудуют 36 залов. Половина предназначена для уголовных дел, половина — для гражданских. У посетителей, сотрудников судов и конвоя с лицами под стражей будут отдельные входы. Для маломобильных посетителей предусмотрена безбарьерная среда.

Сейчас оба суда размещаются в зданиях, построенных более века назад. Их суммарная площадь составляет около 4,7 тыс. кв. м. По данным мэрии, в 2025 году и первом полугодии 2026-го в эти суды поступило 19 774 гражданских и административных дела, 1 406 уголовных дел и 1 804 дела об административных правонарушениях.